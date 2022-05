Bianca Guaccero, chi è l’ex conduttrice di Detto Fatto: fidanzato, figlia, Sanremo, Instagram

Chi è Bianca Guaccero, nota attrice ed ex conduttrice 41enne di Detto Fatto. Dopo un debutto in tv da giovanissima nel 1996, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo recitando sia sul piccolo che sul grande schermo. Scopriamo qualcosa in più su di lei. È fidanzata? Ha una figlia? Ha un profilo su Instagram?

Chi è Bianca Guaccero, attrice ed ex conduttrice di Detto Fatto: vita, carriera, Sanremo

Nata a Bitonto il 15 gennaio 1981, Bianca Guaccero è un volto molto noto ai telespettatori italiani.

Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo da giovanissima, nel 1996, prima a Miss e Mister ’96, poi al game show Sotto a chi tocca. Nel 1999, a 18 anni, ha la sua prima occasione come attrice, quando recita accanto a Raoul Bova in Terra bruciata. Recita poi tra i protagonisti di Faccia di Picasso, scritto e diretto da Massimo Ceccherini. Negli anni successivi alterna altre apparizioni sul grande schermo a diversi ruoli nel mondo della serialità televisiva.

Recita nelle miniserie Ama il tuo nemico 2, Tutti i sogni del mondo, Capri, Il tassista e Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, diretta da Ricky Tognazzi. Nel 2019, dopo sette anni d’assenza, torna sul grande schermo ne Il grande spirito, diretto da Sergio Rubini.

Bianca Guaccero ha trovato successo anche come presentatrice e personaggio televisivo. Nel 2008 ha presentato il Festival di Sanremo, al fianco di Pippo Baudo, Piero Chiambretti e Andrea Osvàrt.

Nel 2015 si è messa in gioco come concorrente al Tale e quale show di Carlo Conti. L’attrice fa un ottima figura, ottenendo il secondo posto nella classifica delle donne e il quarto in quella generale, risultato che le consente di partecipare alla quarta edizione del Tale e quale show – Il torneo. Nel 2018 sostituisce Caterina Balivo alla guida del talk show di Rai 2 Detto Fatto, ruolo che ricopre fino alla chiusura del programma nel 2022.

Bianca alle Iene contro le congetture giornalistiche: “Macchina del fango su di me”

L’11 maggio 2022, Bianca Guaccero ha risposto a una serie di speculazioni e congetture giornalistiche nei suoi riguardi dopo la chiusura di Detto Fatto. Ospite a Le Iene, la conduttrice ha accusato le testate giornalistiche di diffondere notizie false sul suo conto, con titoli sensazionalistici che la vedevano “cacciata” dalla Rai: “Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto.

Sono una professionista, una donna che decide della sua vita. Che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina. Questo periodo dovrebbe averci insegnato che l’informazione è una cosa seria. La macchina del fango orchestrata da alcuni, che non guarda in faccia a nessuno e niente, che inventa c…ate solo per il proprio tornaconto è vergognosa“.

Vita privata: fidanzato, figlia, Instagram

Non si hanno notizie su un possibile fidanzato di Bianca Guaccero.

Per il momento, quindi, pare che la conduttrice sia ancora single. In passato, le sono stati attribuiti diversi flirt, ad esempio con il conduttore e attore comico Luca Bizzarri, l’ex difensore del Milan Adil Rami e l’ex attaccante, nonché suo ex compagno di scuola, Nicola Ventola. Bianca, tuttavia, non ha mai confermato le voci sulla sua vita privata.

Dal 2013 al 2017 l’attrice è stata sposata con il regista Dario Acocella, che nel 2014 è diventato il padre di sua figlia, Alice Acocella.

Qualche anno fa, Bianca ha rilasciato alcune affettuose dichiarazioni sulla piccola di casa: “Mia figlia ora ha 4 anni ed è nella fase dei Perché? Ed è un grande privilegio e una grande responsabilità quella che sento su di me. È stato come aprire un vaso di pandora…”. È possibile seguire la carriera e la vita quotidiana della conduttrice sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 782mila follower. Qui Bianca posta sia video e aggiornamenti sui suoi progetti televisivi, che scatti quotidiani o più…spontanei, come questo opera della piccola Alice: “Mi ha detto: «mamma girati»… e poi ha scattato…”.