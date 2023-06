Alessia Marcuzzi e la confessione hot a Diletta Leotta sul sex toy in camera della mamma

Alessia Marcuzzi ha fatto una confessione hot a Diletta Leotta che ha invitato la conduttrice nel suo nuovo podcast “Mamma Dilettante”. La conduttrice di Dazn chiacchiera nelle puntate con mamme della tv famose.

Alessia Marcuzzi e la confessione hot a Diletta Leotta

Diletta Leotta ha lanciato il suo nuovo podcast “Mamma Dilettante” e la sua prima ospite è stata Alessia Marcuzzi. Il nuovo format si può seguire anche su Youtube. Si tratta di un talk in cui chiacchiera con amici famosi già genitori (da Michelle Hunziker alla calciatrice Alice Pignagnoli), chiedendo consigli e suggerimenti sulla maternità. “Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure. Vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola, puoi condividere qualsiasi ansia e capire che tutte ci sono passate e le hanno superate”.

Il sex toy in camera della mamma

“Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?“, ha chiesto Diletta Leotta ad Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha fatto così una confessione inedita: “L’ho beccata. Beh ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato. L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Loro non sanno che l’ho trovato, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino a oggi, credo di sì. Però poi, quando sono cresciuta… In quel momento non sapevo cosa fosse, quando qualche anno dopo ci ho pensato, ho detto: ‘Ragazzi sono proprio dei geni’. Mia madre era avanti anni luce“, ha spiegato Diletta Leotta per poi aggiungere: “Quindi se mio figlio o mia figlia trovassero un sex toy a casa, non potrei dire proprio niente“.