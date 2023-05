Roberto Sergio, chi è: vita privata, moglie e curriculum del nuovo ad della Rai

Roberto Sergio è stato nominato nuovo ad della Rai e da lunedì 15 maggio 2023 inizia ufficialmente il suo nuovo incarico in viale Mazzini.

Roberto Sergio è stato designato come nuovo amministratore della Rai. Dunque, succede a Carlo Fuortes che si è dimesso pochi giorni fa. Da lunedì 15 maggio 2023 è iniziato la sua avventura nel nuovo importante ruolo a Viale Mazzini.

Roberto Sergio, chi è il nuovo ad della Rai

Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato della Rai. “L’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata”, rende noto Viale Mazzini in una nota.

“Espletate le formalità di rito – informa ancora la Rai – nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato”. Infine, “il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto”.

Roberto Sergio: vita privata e moglie

Il nuovo ad della Rai è nato a Roma nel 1960 e si è laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni. Sergio si è sposato con Isabella Rusconi e la coppia ha due figli: Erminio ed Elisa.

Il curriculum

La sua carriera, a seguito della laurea, è iniziata in Sogei – Società Generale d’Informatica SpA, per poi fondare Lottomatica S.p.A. (oggi International Game Technology). Nel 2004 inizia la sua avventura in Rai quando diventa Direttore dei Nuovi Media, incarico che svolge fino al 2007, quando è designato Presidente di SIPRA (poi Rai Pubblicità).

Nel 2012 assume il ruolo di presidente di Rai Way. Inoltre, dopo essere stato consigliere di amministrazione in molte aziende pubbliche e private, dal 2016 è direttore di Rai Radio. Nel giugno 2017 viene nominato Direttore della Direzione Radio. Dal 2019 è Consigliere di Amministrazione di PER – Player Editori Radio e da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai.