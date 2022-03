Chi è Peppe Iodice: moglie, figli, Zelig, Made in Sud

Peppe Iodice è un comico conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a programmi come Zelig e Made in Sud. Ma cosa sappiamo di lui?

Chi è Peppe Iodice

peppe Iodice, nato a Napoli il 28 luglio 1970, è un comico che si è diplomato all’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri. Il suo inserimento nel mondo del cabaret e del teatro comico napoletano è stato graduale, ma di successo. Nel 1996, ad esempio, ha vinto il premio al miglior artista della Festa degli Sconosciuti e nel 1997 ha vinto anche il Premio Charlot.

Con la partecipazione a Zelig, Zelig off e Zelig Arcimboldi ha dato slancio alla sua carriera e nel 2014 ha partecipato a Comedy on the beach. Un nuovo slancio arriva però nel 2015 quando è un volto di Colorado. Successivamente sbarcherà anche sul palco di Made in Sud e ha condotto la trasmissione Peppy Night Fest sul Canale 21.

Beppe Iodice è ospite anche di Stefano Di Martino nella trasmissione Stasera tutto è possibile.

Moglie e figli

Peppe Iodice è sposato con Elisa Caruso, ma della sua vita privata si sa pochissimo. Vero è che ha due figlie. La prima, chiamata Sofia, è nata nel 2011. La seconda, Gloria, è nata nel 2014. Si dice che sia particolarmente geloso delle sue figlie.