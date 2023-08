Daniela Mazzacane, chi era la giornalista: vita privata, marito, figli, malattia e causa morte

Daniela Mazzacane era una giornalista e conduttrice pugliese, volto principale dell’emittente televisiva Tg Norba. Aveva solo 59 anni e la sua vita si è spenta dopo una lunga malattia. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nel gruppo Norba.

Daniela Mazzacane, chi era la giornalista: vita privata

Daniela Mazzacane era una giornalista e volto principale del Tg Norba, emittente pugliese, come conduttrice. Aveva solo 59 anni e la sua vita si è spezzata per sempre lasciano un grande vuoto nella sua famiglia e nella realtà dell’emittente televisiva pugliese. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2001 è entrata nel Gruppo Norba, cominciando come conduttrice dei telegiornali per poi passare alla conduzione di rubriche di approfondimento. Ha lavorato anche per un’agenzia di Bari come indossatrice e fotomodella. Nel ’98 si iscrive ad un corso di teatro e studia dizione e recitazione e nel 2006 realizza in qualità di regista e produttrice il cortometraggio di interesse sociale “Il disegno” dedicato alla piccola Eleonora, morta di stenti nel rione Enziteto di Bari.

Daniela Mazzacane. marito e figli

La giornalista e conduttrice lascia un marito e due figlie: Francesca e Donatella. “Daniela – scrive il direttore di Norba Notizie, Maurizio Angelillo – era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba.

C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è stato sempre a fianco sino all’ultimo”.

La malattia e causa morte

Si è spenta dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio della morte della giornalista è Norbaonline, che descrive così la collega: “Daniela Mazzacane aveva sempre mille idee e mille impegni, soprattutto nel sociale. Si dedicava tantissimo agli altri ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva”.

Nell’aprile 2022 la stessa Mazzacane aveva dichiarato su Facebook di non stare molto bene: “Sono stata colpita anche io da una malattia che comunque è curabile ma ha bisogno dei suoi tempi. Ci tenevo a spiegarvi cosa è successo e perchè mi sono assentata per un po’ di tempo dai social. Spero d’ora in poi di riprendermi a farmi vedere e sentire da voi”.

