Lucia Annunziata saluta la Rai dopo 18 anni: “Un onore e un divertimento”

Lucia Annunziata ha salutato per l’ultima volta la Rai nella fine della sua stagione nel programma Mezz’ora in più. La giornalista e conduttrice aveva già dato e annunciato le sua dimissioni un mesetto fa.

Lucia Annunziata saluta la Rai dopo 18 anni

Dopo Fabio Fazio e Serena Bortone (data in uscita verso Discovery) se ne va dalla Rai anche Lucia Annunziata. Una vita trascorsa tra le fila del servizio pubblico, Lucia Annunziata era un volto storico di Rai 3. Il 25 maggio, dopo tantissimi anni alla guida di Mezz’ora in più, Lucia Annunciata dice addio alla Rai consegnando le sue dimissioni. “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. La conduttrice, quindi, annuncia le “dimissioni irrevocabili”.“ Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi – aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione”.

Le parole della giornalista: “Un onore e un divertimento”

Così, dopo l’annuncio delle dimissioni, è arrivato l’ultimo saluto alla Rai e chi la seguiva nel suo programma. ”Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto”. Domenica, 25 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Mezz’ora in più che segna la fine della stagione e la fine del suo rapporto con la Rai.

