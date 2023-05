Chi è Francesca Fagnani, “Belva” e compagna di Enrico Mentana

Francesca Fagnani è una giornalista e conduttrice televisiva di 46 anni, originaria di Roma. In passato ha partecipato a trasmissioni come Ballarò e Annozero, mentre dal 2018 presenta il programma Belve, da lei stesso ideato. È legata sentimentalmente a Enrico Mentana dal 2018, e dall’ottobre 2021 è conduttrice de Le Iene. Ecco chi è Francesca Fagnani.

Chi è Francesca Fagnani: biografia e carriera

Francesca Fagnani nasce a Roma il 25 novembre del 1976. Nella capitale frequenta il liceo classico, per poi laurearsi alla Facoltà di Lettere a La Sapienza di Roma, presso cui consegue anche un dottorato di ricerca in Filologia Dantesca. Nel 2001 entra in RAI, volando fino a New York per lavorare nella sede distaccata dell’emittente televisivo. L’11 settembre dello stesso anno è testimone dell’attentato terroristico alle torri gemelle.

Tornata a Roma, esordisce come giornalista televisiva nel programma di Michele Santoro, Annozero, in qualità di inviata insieme a Giovanni Minoli e Massimo Giannini. Successivamente partecipa anche al programma Ballarò come opinionista, e a Il prezzo nel quale intervista giovani finiti nel carcere minorile per legami con la Camorra. Dal 2018 conduce il programma Belve, da lei stessa ideato, in onda su Canale 9. Nella sua trasmissione Francesca Fagnani riceve e intervista sempre nuove ospiti, rigorosamente donne, che hanno avuto successo grazie alla propria determinazione. Nel 2020 ottiene la conduzione di Seconda Linea, per Rai 2, mentre dall’ottobre 2021 Francesca Fagnani è nella parterre di presentatrici per Le Iene. Nel 2023 è stata anche una delle presenze al festival di Sanremo.

L’amore con Enrico Mentana

Francesca Fagnani è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana dal 2013. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero iniziato a frequentarsi ancor prima che il direttore del TG La7 divorziasse dalla moglie Michela Rocco di Torre Padula. Proprio lei in passato aveva accusato Francesca Fagnani di essere una “sfascia famiglie”. Tuttavia la relazione tra la conduttrice di Belve e il giornalista va a gonfie vele.

I due non hanno avuto figli insieme, ma lei va anche molto d’accordo con tutti i figli di Enrico Mentana. Questi sono Stefano (1987) figlio di Fulvia Di Giulio, Alice (1994) figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, Giulio (2006) e Vittoria (1994) figli di Michela Rocco Di Torre Padula.

Il primo bacio con Mentana Enrico Mentana e Francesca Fagnani fanno ormai coppia fissa da dieci anni. Tra i due, come da lei raccontato in una intervista a Vanity Fair, il primo bacio è arrivato in ascensore ed è stato “inaspettato”. A darle il primo bacio, proprio in ascensore, è stato Mentana “salutandomi”. Francesca Fagnani ha poi parlato, nella stessa intervista, anche della sua concezione dell’amore: “Io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo”, ha detto.

I cani

Per il resto, la giornalista è anche piuttosto attiva sui social. Qui pubblica contenuti riguardanti la sua attività professionale, ma anche la vita privata. Protagonisti assoluti della maggior parte dei post sono i due cagnolini a cui la conduttrice è particolarmente affezionata. “Nina ha 4 anni, Bice 3. Le ho volute entrambe femmine: un grande errore, perché si affezionano al maschio” ha rivelato a Vanity Fair.