Noemi Bocchi al GF Vip 7, la frecciata di Alfonso Signorini: “Non vede l’ora”

Noemi Bocchi al GF Vip 7, ecco cosa ne pensa Alfonso Signorini: “Non vede l’ora”

Il polverone attorno alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi non accenna a placarsi.

La nuova fiamma dell’ex centravanti giallorosso Noemi Bocchi è finita sulla bocca di tutti. Non stupirebbe nessuno vedere la 34enne romana sfruttare l’onda di popolarità recente per sfondare sul piccolo schermo. È proprio questa l’ipotesi presentata ad Alfonso Signorini nell’intervista rilasciata a Chi per presentare la settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’intervistatore domanda al conduttore e direttore del settimanale se gli piacerebbe avere proprio Noemi tra i suoi nuovi concorrenti.

La risposta di Signorini è molto pungente: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta“. Non è la prima volta che il conduttore stuzzica Totti e Ilary. In passato li ha infatti ringraziati scherzosamente per aver aiutato la tiratura di Chi con la loro separazione: “Abbiamo vissuto di rendita tutta l’estate”. Per il momento, dunque, è difficile che si aprano le porte del GF per Noemi Bocchi.

Se le parole di Signorini, tuttavia, nascondono qualcosa di più, potrebbero esserci buone notizie all’orizzonte: che i tempi siano maturi per una convivenza con Francesco Totti?

Signorini sul nuovo Grande Fratello Vip: “Sarà un edizione social, seguiremo il sentimento della rete”

Nell’intervista a Chi, Alfonso Signorini ha rivelato alcune intriganti novità in arrivo per la nuova edizione del GF. “Sarà un’edizione ancora più social” –spiega il presentatore- “Sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti“. Oltre alla showgirl italo-persiana, anche il suo futuro marito e un paio di vecchie conoscenze del programma avranno ruoli di spicco nella settima edizione: “Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi”.