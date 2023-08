Dopo la morte di Toto Cutugno avvenuta martedì 22 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano, l’amico Adriano Celentano parla proprio di Cutugno e di alcuni aneddoti della loro amicizia.

L’amicizia tra i due cantanti

I due cantanti sono sempre stati molto amici, tanto che Toto Cutugno ha scritto molti brani per il cantante che poi hanno avuto un grandissimo successo sia in Italia che fuori dai confini nazionali. Dopo la morte del cantautore, anche per questo motivo, Celentano gli ha riservato un ricordo particolare.

Celentano su Cutugno: “Dissi no a cantare L’Italiano, ma…”

In un post pubblicato sui social, Celentano è tornato a citare il suo rifiuto di cantare la canzone L’Italiano che Totò aveva scritto per lui, poi cantata da Toto in persona con un enorme successo di pubblico. “Ciao Toto! …ricordo che eravamo in macchina… una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi “L’italiano“ – ha scritto Celentano – Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. “Non ho dormito tutta la notte” -mi dicesti- “pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore. Il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: “IO SONO UN ITALIANO VERO”. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: “SONO UN ITALIANO VERO” mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: “ma non capisci che e’ proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero. “Si lo so”-gli dissi io-“però non mi va di dirlo io…”.