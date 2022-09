Chi è Martina, donna tra Totti e Ilary? La prima foto di Corona

Totti-Ilary, il re dei paparazzi Fabrizio Corona scava nel passato dei due vips e ha cominciato, come promesso, a pubblicare foto toccanti dell’ex coppia. La prima riguarda una donna chiamata Martina.

Chi è Martina, donna tra Totti e Ilary

La prima foto pubblicata da Fabrizio Corona riguarda un giovane Francesco Totti che, in macchina, era con una donna chiamata Martina. Non si capisce dove né quando si stata scattata questa immagine ma quello che è certo è che potrebbe risalire a diversi anni fa.

La didascalia inserita da corona sotto la Instagram stories, recita solo: «1: Martina…», segno del fatto che probabilmente questa è la prima di una serie di foto. Sarebbe, dunque, la prima di una serie di foto che l’ex re dei paparazzi ha svelato di avere riguardo a scappatelle che incastrerebbero l’ex capitano della Roma e (forse) anche la conduttrice.

Le dichiarazioni di Corona

Sempre sull’argomento, Fabrizio Corona ha rivelato che: “Questa è una storia che dire di gossip è riduttivo” ha infatti commentato ancora Corona, che vuole far capire “all’opinione pubblica, che tutto questo è una grande presa in giro che descrive alla perfezione il mondo malato dell’informazione italiana e della televisione.

Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo, e se vogliamo farlo, facciamolo fino in fondo. Visto che i due piccioncini non fanno nomi e cognomi toccherà a qualcuno farlo”.