Totti e Noemi Bocchi vivono insieme? La nuova fiamma è più di un flirt

Totti e Noemi Bocchi vivono insieme? Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra l’ex Capitano della Roma e la sua nuova fiamma sarebbe passato al livello successivo. Quanto c’è di vero? Ilary Blasi, di ritorno dalla Tanzania, è con i figli a Sabaudia, per la prima volta in 17 anni senza Totti.

Totti e Noemi Bocchi vivono insieme: la verità sull’indiscrezione

A poco più di una settimana dal comunicato con cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio, la relazione tra l’ex numero 10 della Roma e Noemi Bocchi pare fare passi avanti.

La nuova fiamma del simbolo giallorosso è da tempo nel mirino dei giornali di gossip. Già da tempo molti sospettano che il loro possa essere più di un semplice flirt. Secondo una voce riportata da The Pipol Gossip, i due avrebbero già cominciato a convivere. “Vive ufficialmente con la nuova compagna” annuncia un post su Instagram del sito di gossip. Quanto c’è di vero? In verità, non si tratterebbe di una vera convivenza, ma di una situazione temporanea.

Totti è infatti ancora in cerca di una nuova sistemazione dopo aver lasciato la villa dell’Eur che condivideva con Ilary.

Ilary a Sabaudia, Totti raggiungerà i figli ma senza Noemi

Nel frattempo, Ilary Blasi ha fatto ritorno in Italia dopo la vacanza in Tanzania con i figli Cristian, Chanel e Isabel. “Si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti” spiega The Pipol Gossip. Nei prossimi giorni Francesco Totti dovrebbe raggiungerli proprio a Sabaudia per passare qualche giorno con i figli.

Una concessione che però arriva ad una specifica condizione: Noemi Bocchi non sarà con loro.