Alex Nuccetelli attacca Ilary Blasi: “Si faccia un esame di coscienza”

Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, attacca Ilary Blasi: “Si faccia un esame di coscienza”. Il personal trainer romano critica la conduttrice dopo la sua secca risposta allo sfogo pubblico del suo ex marito.

Alex Nuccetelli contro Ilary Blasi: “Si faccia un esame di coscienza”

L’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera ha scatenato un putiferio di reazioni. Giornali, opinionisti e vecchi amici della coppia stanno dicendo la loro sulla fine del rapporto tra l’ex calciatore della Roma e Ilary Blasi, schierandosi da una parte o dall’altra.

Ha detto la sua anche Alex Nuccetelli, re della movida di Roma e noto amico di Totti e Ilary. La conduttrice ha risposto seccamente alle parole dell’ex marito, che la accusava di averla tradita per primo e di averlo lasciato solo in momenti difficili: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni“. Nuccetelli, ospite alla prima puntata stagionale di I Fatti vostri, non ci sta: “Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano“.

L’intervista a I Fatti Vostri: dal primo incontro di Totti e Ilary, a Noemi Bocchi

Nel corso dell’intervista televisiva, Alex Nuccetelli ha raccontato di essere stato lui a farli incontrare la prima volta: “È nato tutto da una serata a casa di Francesco. Stavamo giocando a biliardo, c’era Passaparola serale. Lui guarda lo schermo e dice: “Mamma mia quanto mi piace questa Letterina di Roma”.” Il caso vuole che Ilary Blasi fosse una grande amica di Nuccetelli, che si attiva per farli conoscere.

L’allora Letterina, tuttavia convive con un altro uomo a Milano. “Sono innamoratissima” -gli risponde- “Non ho motivo per separarmi”.

“Lì ho capito che dovevo darmi da fare perché non volevo deludere lui.” -racconta il pr- “Poi lei mi ha detto una frase carina: “Comunque quando sono a Roma io sarò con te e me lo farai conoscere”. Quindi io a Francesco ho raccontato solo la parte finale”. Infine arriva la prima serata insieme: “La prima volta in un pub si sono divertiti molto.

Finché lei non riscontra qualcosa che non va con il compagno. Mi racconta delle cose che erano anche affini a me, perché lui si avvicina ad una nota showgirl che io ho frequentato come amico, diciamo. Lì ho detto a Totti di cogliere l’occasione“.

Nuccetelli ha parlato anche del rapporto tra Francesco e Noemi Bocchi, del quale era a conoscenza: “Con Noemi è sicuramente cominciata quest’anno, si sono frequentati da poco prima.

Lei è una brava ragazza non voleva legarsi ad una persona sposata con figli. Non era però a conoscenza di quale fosse il quadro. Lui ha trovato una rinascita, non so se è innamorato ma ha trovato una rinascita. Loro si sono conosciuti ad un evento in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie. Lui l’ha notata ma da lì sono passate altre situazioni, altri mesi”.