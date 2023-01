Ilche stadall’istituto nazionale dei tumori di Milano, ha pubblicato una nuova foto dove rimarca di voler saper cogliere la bellezza, anche nei momenti più difficili come quello che sta vivendo.

“Ho voluto scattare questa foto – ha scritto Allevi sui suoi social – per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”.

L’annuncio della malattia nel giugno 2022

Giovanni Allevi ha scoperto di dover iniziare la sua lotta contro il mieloma multiplo nel giugno del 2022, mese in cui ha comunicato sui social di essere venuto a sapere della diagnosi. All’età di 53 anni, quindi, ha annunciato di aver saputo di avere un tumore del sangue. Il compositore quindi, per curarsi, è stato costretto ad annullare il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico molto faticoso.