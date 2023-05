Devin DeVasquez, chi è oggi la moglie di Ronn Moss: vita privata, figli, carriera

Chi è oggi Devin DeVasquez, moglie di Ronn Moss. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’attore che ha dato il volto a Ridge di Beautiful. Ex modella e coniglietta di Playboy, è al suo fianco dai primi anni del Duemila.

Chi è oggi Devin DeVasquez, moglie di Ronn Moss: vita privata e carriera

Nata a Baton Rouge, Louisiana, negli Stati Uniti il 25 giugno del 1963, Devin DeVasquez ha 59 anni ed è la seconda moglie di Ronn Moss, attore televisivo americano celebre in Italia per aver dato il volto all’affascinante Ridge di Beautiful. Dopo aver studiato marketing e scienze della salute all’università, DeVasquez si è costruita una carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. Ha fatto il suo esordio come modella nel 1985, quando viene scelta come PlayMate of the Month per la rivista erotica Playboy. Nel 1986 fa il suo debutto come attrice, nella commedia romantica Can’t Buy Me Love – Playboy in prova e vince 100mila dollari in uno dei primi talent show della tv americana, Star Search.

Negli anni successivi Devin DeVasquez si ritaglia uno spazio sempre più ampio nel mondo dello spettacolo, recitando in oltre un centinaio di spot pubblicitari ed in diverse pellicole tra cui House 2, Society – The Horror e Detective Shame: Indagine ad alto rischio. In seguito si allontana dalla luce dei riflettori e prende in mano una penna. Ha scritto diversi libri sulla sua esperienza da modella come The Naked Truth About a Pinup Model e Timeless Beauty e ha firmato molti articoli per riviste di costume americane ed europee. Ha inoltre ricoperto il ruolo di produttrice per la serie tv Prime Video The Bay, che le è valsa quattro nomination ai Daytime Emmy Awards.

Vita privata: figli, Instagram, dove vive oggi

Devin DeVasquez ha avuto molti grandi nomi tra i suoi pretendenti nel corso della sua vita. Negli anni Ottanta ha infatti frequentato giganti dello spettacolo americano come Prince e Sylvester Stallone. Il 25 settembre 2009 l’ex modella sposa Ronn Moss. La sua storia con l’attore desta scandalo e crea molte discussioni sulle testate di gossip, ma la coppia ha sempre ignorato le voci fiduciosa nel proprio amore: “Ci ha permesso di superare tante difficoltà”. Il profilo Instagram dell’attrice, seguito da oltre mezzo milione di persone, è pieno di post e messaggi di supporto per il marito, spesso ospite nella tv italiana. Devin non ha mai avuto figli a differenza del marito, che ne ha due nate dal suo precedente matrimonio con la scrittrice Shari Shattuck: Creasin Carbo, nata nel 1994, e Calle Modine, nata nel 1998.

Dieci anni dopo le nozze, i due han deciso di rinnovare i propri voti con una sfarzosa cerimonia in Italia. “È stata una cerimonia intima.” -spiega Moss- “Riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica nei bellissimi spazi dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica. Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati“. Ad oggi la coppia vive in almeno sei mesi l’anno in Italia, in Puglia, nella masseria extralusso di proprietà dell’ex star di Beautiful.