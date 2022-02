Chi è Noemi Bocchi: Totti, figli, ex marito Mario Caucci, lavoro, padel

Chi è Noemi Bocchi, presunto nuovo amore di Francesco Totti. Che lavoro fa, chi è il suo ex marito Mario Caucci, la passione per il padel.

Chi è Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti? Negli ultimi giorni le voci di una crisi coniugale tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi si sono fatte sempre più insistenti. Nonostante la smentita dell’ex calciatore, cresce la curiosità sulla sua presunta nuova fidanzata. Di chi si tratta esattamente? Che lavoro fa? Chi è il suo ex marito Mario Caucci?

Nata a Roma 34 anni fa, Noemi Bocchi è laureata in Economia Aziendale e Bancaria all’università LUMSA di Roma e fa la designer floreale. Bionda e dotata di grande fascino, secondo ForzaRoma.info e Repubblica sarebbe proprio lei la presunta nuova fidanzata di Francesco Totti. Negli ultimi giorni, infatti, la cronaca rosa non ha parlato d’altro delle voci di crisi di coppia per l’ex capitano della Roma e sua moglie, la showgirl Ilary Blasi.

Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero persino vicini alla separazione. Per gli esperti di gossip, Francesco e Ilary si sarebbero allontanati a causa di un flirt della conduttrice con un suo collega in tv.

La storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti: tutte voci o verità?

È in questo momento difficile che l’ex calciatore avrebbe conosciuto Noemi, secondo quanto riportato dalle fonti. Secondo ForzaRoma.info Noemi e Francesco si sarebbero incontrati grazie ad una passione comune, il padel, sport di derivazione tennistica che è di gran voga in tempi recenti.

La loro storia, secondo il Corriere della Sera, va avanti già da molti mesi, ma i due hanno cercato di mantenerla segreta. La coppia è stata vista insieme più volte al ristorante Isola del Pescatore, a Santa Severa. La donna è stata inoltre avvistata sugli spalti dello Stadio Olimpico, durante Roma-Genoa, a un paio di file di altezza rispetto a quella in cui era seduto proprio Totti. A confermare le voci, secondo Repubblica è stato uno specifico episodio che risale a poco tempo fa, quando Francesco Totti ha fatto un brutto incidente con l’auto.

Venuta a sapere della notizia, Noemi Bocchi sarebbe letteralmente scappata da un locale vicino a Colle Oppio, per raggiungerlo e assicurarsi che stesse bene.

Vita privata: l’ex marito Mario Caucci e i figli

Noemi Bocchi ha appena chiuso una relazione importante. Si è appena lasciata con il suo ex marito, l’imprenditore romano Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e amministratore delegato della Caucci Marble, società edile che si occupa di marmo.

La coppia era sposata dal 2011 e ha avuto due figli, un maschio e una femmina di otto e undici anni. I rapporti tra Mario e Noemi sembrano essersi raffreddati dal 2018, ma non è dato sapere se siano andati oltre la separazione.

Mario Caucci: “Totti è il mio salvatore, il comportamento di mia moglie non mi sorprende”

L’ex marito ha spiegato la situazione in un’intervista al Messaggero: i due sono separati ufficialmente da qualche mese ma risultano ancora sposati.

Mario Caucci si è mostrato alquanto beffardo nel commentare la nuova presunta storia della sua quasi ex moglie: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze“.

Arriva al punto di mostrare solidarietà verso Francesco Totti: “Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo“.