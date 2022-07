Grande Fratello Vip 7: concorrenti, tutti i nomi dei papabili

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà tra qualche mese ma già si parla di quelli che potrebbero essere i possibili papabili concorrenti. Fino ad ora, in particolare, sono usciti infatti già diversi rumors in merito a quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini, a tal proposito, è già particolarmente attivo per cercare di avere al suo fianco concorrenti che possano ripetere i buoni ascolti della scorsa stagione.

Le opinioniste

Per quanto riguarda le opinioniste, dopo un corteggiamento lungo settimane e settimane, Sonia Bruganelli ha accettato di tornare in veste di opinionista al Grande Fratello Vip 7. Al suo fianco però non ci sarà più Adriana Volpe, ma la cantante Orietta Berti.

Grande Fratello Vip 7, i papabili concorrenti

Per quanto invece riguarda i papabili concorrenti si è parlato di diverse personalità del mondo della televisione ma molti di loro, però, devono ancora confermare la loro presenza.

Ecco chi sono i 24 papabili:

Alvaro Vitali

Antonella Ferrari

Antonella Fiordalisi

Antonino Spinalbese

Antonio Razzi

Asia Gianese

Brenda Asnicar

Carolina Marconi

Chadia Rodriguez

Charlie Gnocchi

Evelina Sgarbi

Federico Fashion Style

Fiordaliso

Gegia

Gigliola Cinquetti

Giulio Raselli

Guendalina Canessa

Leonardo Tumiotto

Manuela Arcuri

Max Felicitas

Pamela Prati

Patrizia Groppelli

Rita Dalla Chiesa

Vera Gemma e Jeda Fidal