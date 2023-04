Nikita Pelizon sparita dalla Mediaset dopo il GF: “Scelta editoriale”

Nikita Pelizon è sparita dai canali Mediaset dopo la vittoria al GF Vip 7: “Precisa scelta editoriale”. L’ex gieffina come anche il resto del cast dell’ultima edizione sono improvvisamente spariti dal piccolo schermo: vittime della lotta al trash di Pier Silvio Berlusconi?

Nikita Pelizon è sparita dalla Mediaset, nessuna traccia di lei e degli altri gieffini in tv: cosa è successo?

Trionfo e applausi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, poi un’improvviso quanto ingombrante silenzio. La vincitrice del reality Nikita Pelizon sembra letteralmente sparita dalle reti Mediaset, come anche il resto dei suoi ex colleghi gieffini. Nessuna traccia di loro nei salotti televisivi dopo la fine del programma, nessuna ospitata per parlare della loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. Nemmeno al Verissimo di Silvia Toffanin, che era solita dare spazio agli ex concorrenti dello show: l’ultimo gieffino nel suo salotto è Antonino Spinalbese, lo scorso marzo. Che cosa è successo? Secondo TvBlog, si tratta di una precisa scelta editoriale della Mediaset.

Il cast del GF Vip 7 sarebbe stato “purgato” dal piccolo schermo in linea con le ultime direttive di Pier Silvio Berlusconi che, dopo le polemiche provocate dal programma, ha dichiarato guerra al trash e alla volgarità. L’amministratore delegato di Mediaset starebbe provando a lasciarsi alle spalle il GF il più velocemente possibile, limitando la visibilità dei suoi “problematici” partecipanti. Un clima pesantissimo che potrebbe danneggiare anche il conduttore Alfonso Signorini e l’ottava edizione del programma, in arrivo l’anno prossimo.

Occhio anche sull’Isola dei Famosi 2023: Pier Silvio Berlusconi taglia il cast

La nuova linea editoriale della rete ha avuto serie conseguenze anche sull’Isola dei Famosi 2023. Pier Silvio avrebbe richiesto precisi tagli al cast, già accusato di essere fin troppo trash per i gusti della produzione dopo i tanti problemi causati dal GF. Tra i naufraghi esclusi dalla competizione c’è anche Gianmarco Onestini, fratello del gieffino Luca, che ha però reagito smentendo di essere mai stato vicino a partecipare all’Isola: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.