Keanu Reeves invitato al matrimonio da due sconosciuti: l’attore si presenta a sorpresa

Keanu Reeves invitato al matrimonio da due sposi che non conosceva. Nonostante ciò, l'attore si è presentato alle nozze.

Keanu Reeves invitato al matrimonio da due sconosciuti: la notizia è che l’attore ha accettato l’invito e si è presentato al ricevimento dei due sposi che poi hanno condiviso le foto insieme all’attore sui social.

Keanu Reeves invitato al matrimonio da due sconosciuti

Keanu Reeves è conosciuto come uno degli attori statunitensi più umili e discreti che non si fa problemi a mischiarsi tra persone comuni. Tante sono le storie sul suo conte raccontate sui social dalle persone che lo incontrano per strade o lo intravedono seduto comodamente al tavolino di un bar.

L’ultima azione davvero carina e gentile dell’attore di Matrix è stata di rispondere all’invito di nozze di due sconosciuti: James e Nikki Roadnight che la scorsa settimana hanno celebrato le nozze all’hotel Fawsley Hall nel Northamptonshire, in Inghilterra.

L’attore si presenta a sorpresa

L’attore a sorpresa si è presentato alle nozze dei due sconosciuti. “Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. E’ stato molto amorevole“, ha dichiarato la sposa.

“È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio – ha aggiunto lo sposo -. E’ stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro”. Ecco di seguito il tweet con cui Nikki Roadnight ha condiviso sui social network le foto insieme all’attore.

