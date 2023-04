Isola dei Famosi 2023, chi sono i naufraghi tagliati dal cast ufficiale? Continua la crociata anti-trash di Pier Silvio Berlusconi, che ha depennato alcuni nomi dalla lista di concorrenti della prossima edizione del reality. Di chi si tratta?

Isola dei Famosi 2023, chi sono i naufraghi tagliati dal cast ufficiale?

La lista dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 si è accorciata per volere di Pier Silvio Berlusconi. Ben cinque naufraghi sono stati depennati dal cast ufficiale del reality di Ilary Blasi, in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile. Secondo Dagospia l’amministratore delegato di Mediaset ha preso in mano la situazione e sta continuando a fare il possibile per ridurre il “trash” sulle sue reti dopo i problemi causati dal Grande Fratello Vip 7. Chi sono quindi i naufraghi “tagliati” dall’Isola dei Famosi 2023? I vip che non andranno in Honduras sono Gianmarco Onestini, fratello dell’ex gieffino Luca, le sorelle ex troniste Elga e Serena Enardu, Luca Di Carlo, avvocato e fidanzato di Ilona Staller, e l’influencer ed ex protagonista di Riccanza Gian Maria Sainato.

Le smentite dei naufraghi: “Mai nessun contatto con il reality”

Non si può escludere che almeno un paio di questi vip possa approdare in Honduras in un secondo momento. Alcuni dei diretti interessati, tuttavia, sono intervenuti direttamente tramite Fanpage.it, smentendo non solo le voci sul taglio, ma anche qualsivoglia contatto con la produzione dell’Isola dei Famosi. Gianmarco Onestini ha confermato che non andrà in Honduras, affermando di non aver mai fatto parte del cast: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”. Stessa versione anche per le sorelle Enardu, come conferma Serena: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”.