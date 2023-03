Isola dei Famosi 2023, promo ufficiale della nuova stagione e chi sono i concorrenti

Isola dei Famosi 2023: manca poco per l’inizio del reality targato Mediaset. La conduttrice Ilary Blasi ha lanciato la promo ufficiale sui canali social, lanciando un messaggio ai naufraghi. Ecco chi sono i concorrenti.

Isola dei Famosi 2023, promo ufficiale della nuova stagione

L’Isola dei Famosi è pronta a partire e la conduttrice Ilary Blasi ha lanciato la promo ufficiale sui profili social della Mediaset. «Amati naufraghi», esordisce nella breve clip diffusa da Mediaset. «Per cominciare, la cosa più importante che vi servirà – come sapete – sarà il fuoco». E inizia a sciorinare alcuni consigli utili ai concorrenti durante il loro soggiorno in Honduras. «Prendete della paglia, delle pietre e iniziate a sfregarle come sto facendo io».

«Passiamo oltre», dice, e si concentra sul cibo. «Prendete una ciotola, versate del riso…». La quantità è talmente poca che aggiunge: «Per me vi conviene cercare dell’altro. Poi…». Infine: «Vabbè, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi! Io vi seguirò da qui».

Chi sono i concorrenti

Ecco l’elenco completo:

Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini .

e il suo fidanzato . Cristina Scuccia , in passato nota come Suor Cristina .

, in passato nota come . Marco Predolin , conduttore.

, conduttore. Corinne Clery , attrice ed ex gieffina.

, attrice ed ex gieffina. Le gemelle Serena ed Elga Enardu .

ed . Gianmarco Onestini , ex “Pupo” e fratello di Luca .

, ex “Pupo” e fratello di . Pamela Camassa , ex modella.

, ex modella. Marco Mazzoli , conduttore radio.

, conduttore radio. Paolo Noise , conduttore radio.

, conduttore radio. Helena Prestes , modella.

, modella. Fiore Argento , figlia del regista Dario Argento .

, figlia del regista . Christopher Leoni , attore e modello brasilano.

, attore e modello brasilano. Gian Maria Sainato , influencer.

, influencer. Claudia Motta, modella e influencer.

Il team di conduzione, chi accompagnerà Ilary Blasi?

Per quanto riguarda la conduzione del programma, Ilary Blasi è confermata al timone. Nonostante settimane di voci che lo vedevano lontano dall’Isola e anzi ai ferri corti con l’ex letterina, Alvin sarà di nuovo in squadra nel ruolo di inviato. Per quanto riguarda gli opinionisti, tornerà Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino non ci sarà, impegnato con la conduzione di 100% Italia su TV8. Al suo posto una novità: in studio ci sarà Enrico Papi.