Grande Fratello Vip 2023, quanto ha guadagnato la vincitrice Nikita Pelizon

Grande Fratello Vip 2023, è Nikita Pelizon l’inquilina a portarsi a casa il cospicuo montepremi in gettoni d’oro. Tuttavia, parte del guadagno andrà in benficenza ma non bisogna dimenticare che ogni inquilino prende un cachet in base alle presenza nella casa.

Nikita Pelizon ha vinto l'edizione 2023 del Grande Fratello Vip portando a casa 100mila euro in gettoni d'oro. Metà del montepremi andrà in beneficenza per il 50% della cifra e dunque alla vincitrice andrà circa 50mila euro. Ad esempio, nel 2020 la vincitrice Paola Di Benedetto ha devoluto l'intera cifra alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus. Tuttavia, i concorrenti ricevono dei cachet in base alle loro presenze nella casa a partire dal loro primo giorno d'ingresso. Su questo c'è sempre stata molta polemica per le cifre molto alte guadagnate dagli inquilini. Ad esempio, quest'anno Wilma Goich è stata tra le più pagate: in cinque mesi ha incassato all'incirca 145mila euro. Nella scorsa edizione, il compenso di aggirava tra i 5.000 e i 15.000 euro alla settimana. Ecco la classifica finale A conquistarsi la finale sono stati stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e la vincitrice Pelizon. Ecco come è andato il televoto con i primi classificati: Nikita Pelizon ha vinto con il 53,8% dei voti mentre al secondo posto la venezuelana Oriana Marzoli con il 472%. Al terzo posto si è piazzato Alberto De Pisis. Giaele è la quarta classificata con una percentuale di televoto del 45,4%. Tavazzi arriva al quinto posto con il 40,2%. Mentre Incorvaia è sesta con il 45,4%.