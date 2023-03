Isola dei Famosi 2023, il cast preoccupa la Mediaset: “Rischio trash”

Isola dei Famosi 2023, il cast non convince la Mediaset: le preoccupazioni dei piani alti. Secondo Dagospia, i nomi annunciati per la prossima edizione del reality sono troppo sconosciuti: “Alto rischio trash dopo le polemiche per il GF Vip 7″.

Isola dei Famosi 2023, i dubbi di Mediaset sul cast: “Troppi sconosciuti, rischio trash”

Manca pochissimo al ritorno sul piccolo schermo dell’Isola dei Famosi. C’è grande fermento nell’aria tra gli appassionati di reality show, ma l’atmosfera non sembra essere molto positiva tra gli addetti ai lavori. Secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio ufficiale del cast completo dell’Isola non ha convinto gli alti vertici della Mediaset. Ne sono sicuri i taglienti giornalisti di Dagospia, secondo i quali la nuova squadra di naufraghi, fin troppo piena di “sconosciuti“, avrebbe creato un clima di grande inquietudine ai piani alti. “So finiti i sordi.” -spiega Alberto Dandolo– “Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”.

Il team di conduzione, chi accompagnerà Ilary Blasi?

Per quanto riguarda la conduzione del programma, Ilary Blasi è confermata al timone. Nonostante settimane di voci che lo vedevano lontano dall’Isola e anzi ai ferri corti con l’ex letterina, Alvin sarà di nuovo in squadra nel ruolo di inviato. Per quanto riguarda gli opinionisti, tornerà Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino non ci sarà, impegnato con la conduzione di 100% Italia su TV8. Al suo posto una novità: in studio ci sarà Enrico Papi.