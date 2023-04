Luca Onestini a Back to School dopo il GF Vip: “Studente indisciplinato!”

Luca Onestini passa a Back to School 2023 dopo il GF Vip 7, Federica Panicucci: “Studente tra i più indisciplinati!”. Il personaggio televisivo è pronto a tornare tra i banchi di scuola in una nuova esperienza sul piccolo schermo.

Luca Onestini a Back to School 2023 dopo il GF Vip 7

Neanche il tempo di chiudere la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 che Luca Onestini è già pronto a tornare in televisione. L’ex tronista di Uomini & Donne sarà infatti uno dei 30 concorrenti dell’edizione 2023 di Back to School, presentata da Federica Panicucci. Vecchi volti della tv e dei reality dovranno rimettersi sui libri per affrontare di nuovo l’esame di quinta elementare. A dar loro una mano ci saranno 13 bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, i cosiddetti “maestrini“. Come se la caverà Luca Onestini in questa nuova esperienza?

Le anticipazioni di Federica Panicucci: “Tra i più indisciplinati!”

Federica Panicucci, ospite al GF Vip Party di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ha fatto alcune anticipazioni sul programma, che andrà in onda su Italia Uno in prima serata il 5 aprile. “Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra.” -spiega la conduttrice- “Ci saranno persone viste anche qui al GF”. Nel corso dell’intervista, Panicucci ne ha approfittato per parlare anche di Luca Onestini, che a quanto pare si è dato molto da fare: “Se è preparato o noi? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei più indisciplinati nella scuola. Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di te Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te”. Non manca una frecciata da parte di Soleil: “Luca dovrebbe essere bravo a scuola, perché lui studia all’università, dove è iscritto da quasi 10 anni, quindi penso che qualcosa sappia”. Federica Panicucci ha chiuso l’intervista con un dettaglio gustoso: “Tra i 30 concorrenti ce n’è uno che si è rifiutato di dare l’esame finale“.