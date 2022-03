Davide Silvestri è uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 6 che punta a conquistare la vittoria. In passato ha partecipato ad altri reality, tra cui l’Isola dei Famosi. Ma chi è Davide Silvestri?

Chi è Davide Silvestri

Davide Silvestri, classe ’81, è nato il 17 maggio a Milano, sotto il segno del Toro. Ha sempre avuto come aspirazione quella di lavorare in televisione. Ha debuttato, infatti, giovanissimo come modello, per poi approdare al piccolo schermo grazie alla soap opera Vivere. Da allora ha preso parte a numerose trasmissioni.

Nel 2003 è stato tra i protagonisti di Camera Cafè, per poi volare fino in Honduras con la prima edizione dell’Isola dei Famosi. In questa occasione ha riscosso piuttosto successo nel pubblico, vivendo anche in armonia con i compagni di avventura. Le sue ottime performance gli hanno infatti garantito il quarto posto nella competizione. Dal 2006 invece, dopo essere entrato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, Davide Silvestri ha ottenuto parecchi ruoli in differenti film e serie tv italiani.

Ha cominciato con Vita Smeralda, poi con Coppia Normalissima, Don Matteo, La dama Velata, Capri 2, Ti amo troppo per dirtelo, e Che Dio ci Aiuti.

La Fidanzata Lilì

Davide Silvestri è attualmente fidanzato con Alessia Costantino detta Lilì, con la quale ha una storia d’amore molto solida. I due convivono in Brianza assieme a Birra, il loro cane, e della vita privata della coppia sappiamo pochissimo All’interno della casa del Gf Vip, durante la puntata in onda il 12 novembre 2021, Lilì ha incoraggiato il suo Davide nel suo percorso nel reality.

“Sono fiera e orgogliosa di te”, ha detto Alessia al “suo” Davide. “Sei la donna più bella del mondo, non vedo l’ora di vederti e di dirti una cosa importantissima che non ho mai detto”, ha risposto lui. “Te lo faccio come se fosse una promessa di matrimonio. Ti amo da impazzire”.

Ex fidanzata

Davide in passato è stato insieme a Valentina Mangili, ma di nulla non si sa null’altro perché Davide è sempre stato molto geloso del suo privato.

Davide e il processo per rapina

Davide Silvestri, come ha lui stesso dichiarato, ha subito in passato un processo per rapina. “Facevo parte di una banda di bulletti e ho fatto una bravata“, ha raccontato. “La cosa era meno grave di quello che sembrava. Era una bravata andata poi oltre, ma era davvero una sciocchezza al punto che, poi, non è successo nulla”.

La passione per la birra di Davide Silvestri

Davide Silvestri ha una vera passione per la birra. “Noi tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Io credo che tra poco mi farò una birra”, ha scherzato citando Homer Simpson in una clip di presentazione del Gf diffusa su Twitter. L’attore ha infatti aperto un’impresa con il cugino Kekko Silvestre (cantante dei Modà), nella quale riveste il ruolo di mastro birraio. È lui a produrre la bevanda artigianale chiamata Lira, come la vecchia valuta Italiana.