Chi è Jessica Selassié, principessa etiope e fashion blogger

Jessica Selassié è una delle tre principesse etiopi che, assieme alle sue sorelle Lulù e Clarissa, è entrata come concorrente nella casa del Gf Vip. Come le sorelle appartiene alla nobile stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore del Corno d’Africa, non più sul trono dal 1974.

Chi è Jessica Selassié

Jessica Selassié è nata il 27 dicembre 1994, è già nota al pubblico per aver partecipato alla seconda edizione di Riccanza 2. Cresciuta tra Roma e Londra assieme alle sue sorelle, di professione fa la fashion blogger ed è una grande appassionata di moda.

Proprio per seguire questa sua passione, infatti, ha creato un blog personale in cui dà consigli e sfoggia completi eleganti e di pregio. Attualmente è single.

La ragazza vive a Roma in Piazza di Spagna dove, assieme alla famiglia, è assistita da un maggiordomo e un’autista personale.

Il “no” ai mezzi pubblici

La principessa etiope, nel corso della sua partecipazione a Riccanza 2, ha pronunciato una frase che è andata in poco tempo nell’occhio del ciclone mediatico. “Io sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi”

Jessica al Gf Vip

La permanenza di Jessica Selassié al Gf Vip, invece, è stata caratterizzata da diverse critiche e non sono mancati i litigi con gli altri inquilini della casa. L’ultimo è quello avvenuto con la concorrente Sophie Codegoni. Le due ragazze infatti, nonostante fossero amiche, si sono allontanate dopo che la mamma di Sophie, entrata nella casa, ha detto alla figlia di stare attenta a chi “non le dice le cose in faccia, ma dietro le spalle” (riferendosi proprio a Jessica).

Il rapporto tra le due, per questo motivo, si è incrinato molto. Jessica, in ogni caso, non ha mai negato a Sophie il suo interesse per Alessandro Basciano, concorrente che ha particolarmente legato proprio con Sophie instaurando con lei un flirt.

All’interno della casa la principessa si è comunque distinta per la sua disponibilità a fare i lavori in cucina e ha particolarmente legato con Miriana Trevisan e con Manuel Bortuzzo (fidanzato della sorella Lulù Selassié).