Fedez contro Morgan: botta e risposta tra i due

Fedez contro Morgan: continuano le polemiche dopo la decisione di Sky di cacciare il cantante come giudice di X Factor. Ognuno sembra avere le sue ragioni.

Fedez contro Morgan

Dopo la cacciata di Morgan come giudice da X Factor continuano le polemiche a distanza soprattutto con Fedez. Il rapper ha raccontato le sue ragioni a Striscia La Notizia: “Morgan non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. Poi, ha aggiunto: “Morgan ha avuto degli atteggiamenti aggressivi e violenti nelle passate edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Lui è stato mandato via quando avevo 23 anni per questo”. Poi, la minaccia di agire per vie legali: “Le affermazioni sono talmente gravi che ho già chiamato Marco: se non smentirà, l’unico modo per far emergere la verità è un’aula di giustizia. Io non ho sfiorato Morgan con un dito e non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino. La verità è il contrario”.

Botta e risposta tra i due

Dopo le parole di Fedez, arriva la replica di Morgan: “Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare”. E ancora: “Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze… a loro stavo sui c… perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro. Siete riusciti a liberarvi di me, ora godetevi questo X Factor senza Morgan, vi guarderò in televisione e cercate di farmi ridere”.