Chi è Tonia Cartolano, volto mattutino di Sky Tg24

Chi è Tonia Cartolano: è un volto storico della redazione dell’emittente televisiva di Sky Tg24. Da anni ormai è approdata a Sky e non è andata più via.

Chi è Tonia Cartolano: vita privata

Antonietta è nata ad Avellino l’8 agosto 1978. Campana di origini, suo nonno era di Avella, sua nonna napoletana. Ha vissuto la sua infanzia a Sala Consilina, città natale del padre. Oggi vive a Roma. Ha un compagno e per scelta non ha ancora figli.

Dopo la maturità classica al Liceo di Sala Consilina si iscrive all’Università degli Studi di Salerno con Eduardo Scotti. Nel 2002 ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con tesi Teoria e Tecniche del linguaggio giornalistico. Votazione di 110/110 e lode.

Nel 2004 si è specializzata in Giornalismo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il massimo dei voti e la lode con una tesi su “Bruno Brancher tra mala e poesia”.

La carriera professionale

La carriera professionale della giornalista è stata in discesa. Dal febbraio 2000 è iscritta all’Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, Ordine Regionale della Campania. Dal 2005 è iscritta all’Albo dei Giornalisti Elenco Professionisti.

Nel 2003 ha seguito uno stage presso la redazione giornalistica e l’Ufficio Stampa dell’emittente radiofonica nazionale RTL 102.5.

Nello stesso anno approda a Sky, Tonia Cartolano nel 2004 è assunta con contratto giornalistico a tempo indeterminato dalla redazione.

In seguito, è stata nominata dal direttore di Sky tg 24 Giuseppe De Bellis vice caporedattore. Sempre su Sky TG 24 conduce Buongiorno dalle 6 alle 9 ogni mattina. Non solo giornalista, è anche docente all’Università Cattolica di Roma. Nella sua carriera da giornalista è stata anche inviata di guerra in Iraq, Afghanistan e Libano.