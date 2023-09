Striscia la Notizia, quando torna in tv? Conduttori, veline, promo Vannacci

Quando torna in tv Striscia la Notizia? Manca poco alla ritorno in onda del tg satirico in questa nuova stagione televisiva. La nuova edizione è stata lanciata con un promo con protagonista un Generale Vannacci creato dall’I.A.. Chi saranno i conduttori e le veline?

La 36esima edizione di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5, è pronta a fare il suo ritorno in grande stile su Canale 5. Quando andrà in onda l’amata trasmissione? Chi ci sarà alla guida dello show in queste prime settimane? Per l’occasione la redazione di Antonio Ricci ha creato un promo inedito con protagonista nientemeno che un finto Generale Roberto Vannacci creato con l’intelligenza artificiale. Questa versione tarocca del controverso militare presenta il programma senza lasciarsi sfuggire l’occasione di insultare le minoranze: “Poi dite che non sono inclusivo”. Striscia la notizia tornerà in tv a partire da lunedì 25 settembre 2023.

Conduttori e veline, tornano Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

Per quanto riguarda conduttori e veline, il pubblico potrà godersi qualche gradito ritorno. Dietro al bancone ci saranno di nuovo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, apparsi proprio negli ultimi secondi del promo. Non si tratta di una coppia inedita: i due hanno presentato la trasmissione tra il settembre e il novembre 2021 e nell’ottobre del 2022. Per quanto riguarda le veline, la bionda sarà ancora la napoletana Anastasia Ronca, affiancata dalla mora ex concorrente di Amici Cosmary Fasanelli.