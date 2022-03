Storia di Manuel Bortuzzo: quella sparatoria che gli ha cambiato la vita

Qual è la storia di Manuel Bortuzzo? Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 è un nuotatore rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma in cui è rimasto coinvolto per errore. Un tragico evento che gli ha cambiato la vita.

Chi è Manuel Bortuzzo: vita privata

Manuel Mateo Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999. Il nuotatore è cresciuto a Treviso, e si è formato sotto l’ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano.

Dal Veneto, l’atleta è partito alla volta di Roma per inseguire il suo sogno, in ottica olimpionica.

La madre di Manuel lavora in un panificio. Oltre ad essere un grande amante dello sport, è anche molto bravo a suonare il pianoforte. Oggi vive a Roma con suo padre.

Chi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo?

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Manuel Bortuzzo è stato a lungo fidanzato con Martina Rossi. Si tratta della ragazza che appunto era con lui il giorno della sparatoria. La storia tra loro è finita nel 2021.Dopo vari gossip, Manuel Bortuzzo si è fidanzato con la principessa etiope Lulù Selassiè (CHI E’), conosciuta nella casa del GFV VIP.

Storia di Manuel Bortuzzo, coinvolto per errore in una sparatoria

La vita di Manuel Bortuzzo il 3 febbraio 2019 è cambiata per sempre. Un colpo di pistola ha interrotto la sua ascesa agonistica da nuotatore.

Era il 3 febbraio 2019, quartiere Axa nella zona sud di Roma, e qualcuno gli ha sparato per errore durante una rissa a cui era estraneo, mentre si trovava davanti a un tabaccaio, in piazza Eschilo, con la sua fidanzata di allora, Martina, anche lei nuotatrice.

Un colpo che Manuel spera non sia fatale, come ha spiegato nel novembre del 2019 intervenendo a Che tempo che fa ospite di Fabio Fazio. “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.

La carriera di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo era una vera e propria promessa del nuoto italiano. Purtroppo il colpo di pistola ha interrotto i suoi sogni. Ma lui non si è mai arreso e oggi continua a nuotare, magari per poter raggiungere la Paraolimpiadi e sognando di poter tornare a camminare.

Prima dell’incidente, comunque, aveva deciso di specializzarsi nei 400 metri dopo il primato raggiunto a 18 anni che lo aveva visto toccare i 3 minuti e 47. Inoltre sognava i 1500 metri ai campionati assoluti.

Tra libri e tv

Manuel ha scritto anche un libro, dal titolo Rinascere, che presto sarà anche un film con Raoul Bova. Dal 2020 Manuel Bortuzzo è anche una presenza fissa del programma Italia sì! condotto da Marco Liorni. Inoltre Manuel è stato protagonista del Grande Fratello Vip 6.