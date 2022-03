Chi è Miriana Trevisan: origini, malattia, compagno, figli, Non è la Rai

Miriana Trevisan, celebre showgirl degli anni '90 ed ex velina, entrerà stasera nella casa del Grande Fratello VIP

La celebre showgirl Miriana Trevisan, icona della TV italiana anni ’90, è stata una delle concorrenti al centro del Grande Fratello VIP 2021. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, è entrata nella casa del GF insieme agli altri concorrenti, tra cui Samy Youssef, Nicola Pisu, Andrea Casalino, Giucas Casella e Jo Squillo.

Le origini e la carriera in TV di Miriana Trevisan

Nata a Napoli il 7 Novembre 1972, Miriana Trevisan fa il suo debutto televisivo nel 1991, con la sua partecipazione a Non è la Rai di Gianni Boncompagni su Canale 5, programma a cui prende parte per tre edizioni insieme a personalità del calibro di Ambra Angiolini e Claudia Gerini.

Miriana ricorda ancora con affetto questo periodo, come ha dichiarato in un intervista ad Oggi: Agli inizi arrivavo agli studi in autobus, poi quando hanno iniziato a riconoscermi ho comprato un motorino. Sotto casa mia stazionavano trenta persone al giorno, la sera stavo fino a mezzanotte a fare gli autografi.”

Tra il 1993 e il 1994 Miriana diventa una presenza fissa in televisione, partecipando al programma preserale Rock’n Roll su Italia 1 e a Mi ritorni in mente per la Rai.

Nel 1994 riveste il ruolo di velina mora per Striscia la Notizia e comincia a collaborare stabilmente con la Mediaset, apparendo negli anni successivi a Paperissima Sprint, La Corrida e La Ruota della Fortuna. Nel 2007 partecipa al telefilm Carabinieri ed entra nel cast di Bastardi di Federico Zoppa.

L’ex marito Pago e il figlio Nicola

Dal 2003 al 2013 Miriana Trevisan è sposata con il cantante Pacifico Settembre, noto come Pago, che ha partecipato alla precedente edizione del GF.

Dal loro amore nel 2009 nasce il figlio Nicola. In un’intervista a Mattino 5, Miriana ha confessato di aver sofferto di depressione post parto. Dopo la gravidanza, la showgirl fece fatica ad accettare i cambiamenti del suo corpo e cadde in depressione, dalla quale si riprese solo grazie all’aiuto di Pago: “Sempre più donne soffrono di depressione post partum ed è importante che i compagni (o i mariti) stiano loro vicino in un momento particolarmente delicato della vita di una donna”.

Chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan

Dopo la separazione da Pago nel 2013, Miriana ha una relazione con il drammaturgo e politico Giulio Cavalli, che però dura solo qualche anno.

LEGGI ANCHE: Ecco chi sono gli altri ex di Miriana Trevisan

Il supporto di Pago: “L’importante è che sia se stessa”

Miriana Trevisan si prepara al suo ritorno in televisione come concorrente del GF VIP. A supportarla, oltre al figlio Nicola, anche l’ex marito Pago, con il quale ha mantenuto ottimi rapporti, che la incita: “Lei ha trent’anni di carriera alle spalle, non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perché ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa.

Per me ciò che è importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi.”

Miriana Trevisan malattia: “Ho rischiato di morire”

Miriana Trevisan ha raccontato al GF VIP 2021 di essere reduce da un’esperienza davvero drammatica, che l’ha colpita nel profondo, oltre ad aver messo in pericolo la sua salute. Di recente infatti Miriana Trevisan ha scoperto di avere un tumore all’utero che l’ha portata in sala operatoria. Un momento molto difficile, ora superato, che le suscita però molta commozione nel raccontarlo.

“Ho visto la morte in faccia, ma sono viva”, ha dichiarato la showgirl.