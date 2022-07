Grande Fratello Vip 7, arriva Orietta Berti: sarà la nuova opinionista

Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti pronta ad esordire come opinionista. L’amata cantante sarà ospite fissa negli studi del GF per osservare e commentare gli avvenimenti nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti confermata: sarà la nuova opinionista

Sono confermate le indiscrezioni di qualche giorno fa. Orietta Berti farà parte della squadra di opinionisti del Grande Fratello Vip 7. Come anticipato da TVBlog, la cantante siederà al fianco di Sonia Bruganelli negli studi del GF, pronta a commentare le vicende della casa più spiata della tv italiana.

L’Orietta nazionale prende il posto di Adriana Volpe, che non parteciperà alla prossima edizione del reality. Grossa smentita per una grossa fetta degli addetti ai lavori, convinta che la cantante avrebbe partecipato come concorrente. Alla fine Alfonso Signorini, confermato alla conduzione per il quarto anno consecutivo, aveva piani ben diversi per il suo programma.

Orietta sempre più in alto: due serate per la sua carriera in arrivo

Dopo il suo successo a Sanremo 2020, Orietta Berti è tornata sulla cresta dell’onda.

Negli ultimi anni la cantante è riuscita a rilanciare la sua carriera e a conquistare anche il pubblico giovanile, collaborando con stelle moderne come Achille Lauro, i Maneskin, e Fedez. A quanto sembra, Orietta continuerà a dominare il piccolo schermo anche nella stagione televisiva 2022. Mediaset ha infatti intenzione di dedicarle un doppio speciale per la sua carriera, come già fatto lo scorso anno per Iva Zanicchi. La conferma arriva dallo stesso Piersilvio Berlusconi che ha annunciato il progetto durante la presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese.