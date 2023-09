Sciopero mezzi lunedì 18 settembre a Milano, Roma e Napoli: orari dello stop e fasce garantite

Sciopero mezzi annunciato dalle sigle sindacali nella giornata di lunedì 18 settembre 2023 con tanti disagi per i viaggiatori.

Sciopero mezzi annunciato nella giornata di lunedì 18 settembre 2023. Tanti disagi per diverse ore per pendolari e viaggiatori soprattutto nelle grandi città. Ecco come sono organizzati riguardo lo stop e le fasce di garanzia a Milano, Roma e Napoli.

Sciopero mezzi lunedì 18 settembre

Lunedì 8 settembre 2023 è stato proclamato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici. La protesta è partita dalle sigle sindacali Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. “I salari dei lavoratori del trasporto pubblico locale – si legge in una nota a firma delle sigle protagoniste della protesta – sono i più bassi d’Europa. Peggiorano le condizioni di lavoro e si abbattono le tutele della salute e sicurezza degli addetti a garantire il servizio, mentre per questi ultimi aumentano le responsabilità e i rischi. Intanto cresce l’inflazione e aumentano i prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità”.

Milano, Roma e Napoli: orari dello stop e fasce garantite

Le fasce garantite sono sempre previste dal primo mattino fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle ore 20. Però nelle altre ore tanti saranno i disagi per i pendolari e viaggiatori soprattutto nelle grandi città.

Milano : si fermano i tram e treni di Atm con lo stop previsto alle 8:45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.

: si fermano i tram e treni di Atm con lo stop previsto alle 8:45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. Roma : si fermano la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio

: si fermano la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio Napoli: l’Anm ha fatto sapere come i mezzi di trasporto saranno organizzati in città. Per tram, bus, filobus il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)

