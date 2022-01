Presidente della Repubblica: sondaggi cosa dicono e quali nomi sono all'ordine del giorno in vista del voto del 24 gennaio

Presidente della Repubblica: sondaggi. Il 24 gennaio i grandi elettori – ovvero i membri del Parlamento e i delegati regionali – si riuniranno per eleggere il successore di Mattarella con scrutinio segreto.

Il 24 gennaio i grandi elettori – ovvero i membri del Parlamento e i delegati regionali – si riuniranno per eleggere il successore di Mattarella con scrutinio segreto. Secondo i sondaggi di Repubblica è quello realizzato da Emg per il programma televisivo Cartabianca: la maggior parte degli italiani vorrebbe come prossimo presidente il Presidente del Consiglio Mario Draghi con il 21% delle preferenze, seguito da Berlusconi al 17% e da Marta Cartabia che raccoglie il 6%.

Il sondaggio rileva tuttavia che il 18% del campione preferirebbe che diventasse Capo dello Stato un’altra personalità non presente tra quelle elencate.

Gli altri nomi

Secondo altri sondaggi più diffusi circa il 52% dei partecipanti al sondaggio ritiene l’attuale Presidente del Consiglio il più adeguato a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. Sul podio ci sono anche Paolo Gentiloni (28%) e Marta Cartabia (29%). Seguono Elisabetta Alberti Casellati (26%), Paola Severino (20%), Silvio Berlusconi (18%), Dario Franceschini (18%), Pier Ferdinando Casini (17%), Letizia Moratti (17%), Giuliano Amato (15%).

Secondo i rumors politici, ci sarebbe anche un profilo, “un senza nome”, che nelle ultime ora sta movimentando molto i partiti politici. Un outsider da non sottovalutare è Pierferdinando Casini.

