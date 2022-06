Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7, clamorosa indiscrezione: ecco in quale ruolo

Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7: nelle ultime ora è circolata l’indiscrezione che prende sempre di più piede. Sembra che la cantante stia per firmare un contratto in esclusiva con la Mediaset sia per il reality sia per altri programmi in cantiere.

Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7, clamorosa indiscrezione

Orietta Berti è pronta a sbarcare al Grande Fratello Vip 7. L’indiscrezione è arrivata nelle scorse ore e pare che la cantante stia chiudendo un contratto esclusivo con la Mediaset per i prossimi due anni, questo vuol dire che non parteciperà più a Che tempo che fa su Rai 3.

Oltre al reality, infatti, dovrebbe essere protagonista del one woman show sullo stile di quello visto la scorsa stagione su Canale 5 con protagonista Iva Zanicchi. Inoltre, la Berti dovrà rinunciare anche a The Voice Senior che l’ha vista coach l’anno scorso.

Ecco in quale ruolo

Secondo quanto riferito da TvBlog, la Berti dovrebbe partecipare e firmare il nuovo contratto per il Grande Fratello Vip 7 ed il Grande Fratello Vip 8 nelle vesti di opinionista del nel reality.

Orietta dovrebbe affiancare Sonia Bruganelli, che è stata riconfermata dopo la buona performance dello scorso anno.

Il Grande Fratello Vip 7 partirà ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre. Confermato il doppio appuntamento settimanale. In queste settimane, il conduttore Signorini è alle prese nell’organizzare e mettere insieme il nuovo cast dei concorrenti della Casa.

