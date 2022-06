Fedez e il tumore al pancreas: nuovi dettagli sull’operazione. Video

Fedez e il tumore al pancreas: ecco i dettagli che sono stati condivisi sui social dal rapper, in occasione del lancio del suo nuovo disco che promette di essere una delle nuove hit dell’estate.

Fedez e il tumore al pancreas: nuovi dettagli sull’operazione

Nel giorno dell’uscita del nuovo singolo di Fedez ” La dolce vita”, ecco che l’artista svela nuovi dettagli sull’operazione al pancreas. Già qualche giorno fa aveva dato degli aggiornamenti sulla sua condizione post operatoria: “Mi ritengo parecchio fortunato.

È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs […] la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto c**o’…”. Poi il rapper ha spiegato che la malattia “non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90 per cento posso dire che va tutto bene.

È come se vedessi il mondo a colori”. “È stata un’operazione importante – ha aggiunto – sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”.

Il video su Instagram

Con il lancio del nuovo singolo, Fedez ha condiviso un video sul suo profilo di Instagram in cui racconta alcuni dettagli dell’operazione ma anche della nascita del nuovo singolo. “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente, credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”.

