Dal 17 giugno fuori la versione di “If I can Dream” cantata dai Maneskin

"If I can Dream" dei Maneskin è il brano cantato nella nuova versione dalla band che farà parte della colonna sonora del film Elvis

Dopo essere stata annunciata sul palco dell’Eurovision Song Contest, arriva su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno, la cover del celebre brano di Elvis Presley, If i can dream cantata dai Maneskin. La band, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva già eseguito un estratto del brano alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022.

Maneskin, esce il brano “If I can Dream” tratto dal film “Elvis”

La versione del brano “If I can Dream” dei Maneskin è pronto sbancare gli ascolti.

House of Iona/RCA Records pubblicano oggi la versione dei Måneskin di “If I Can Dream” di Elvis Presley, tratto dalla colonna sonora originale del film Elvis che sarà al cinema a partire dal 24 giugno. Il brano cantato nella nuova versione dai Maneskin farà quindi parte della colonna sonora del film dedicato al grande artista scomparso nel 1977.

Il brano, scritto proprio da Elvis, uscì per la prima volta nel novembre del 1968 e fu la prima canzone a contenuto sociale da lui cantata.

Maneskin protagonisti dell’estate

L’estate 2022, oltre all’uscita di questo brano, sarà particolarmente ricca per i Måneskin che saranno protagonisti di un tour dei più prestigiosi festival mondiali come il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e molti altri.