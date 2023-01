GF Vip 7, sei nuovi concorrenti per battere il Festival di Sanremo

GF Vip 7, nuova tranche di sei concorrenti per contrastare il Festival di Sanremo. Il reality Mediaset più seguito sfida l’annuale kermesse musicale di casa Rai con l’arrivo di un nuovo gruppo di vip: chi sono i papabili?

GF Vip 7, la sfida a Sanremo con sei nuovi concorrenti: chi sono?

Il Grande Fratello Vip 7 si prepara a sfidare il Festival di Sanremo 2023. Con il ritorno del doppio appuntamento settimanale, la Mediaset prova a contrastare il dominio Rai durante la settimana del Festival della Musica italiana sfruttando al meglio il suo programma di punta. A questo scopo, la produzione del GF è pronta a dare un’ulteriore stimolo ai possibili spettatori: ben sei nuovi concorrenti, pronti ad entrare proprio durante la settimana del Festival. Negli scorsi giorni giravano già diverse indiscrezioni, lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, che vedevano un gruppo di almeno due vip pronti a varcare la porta rossa come ospiti.

I papabili erano Jessica Selassiè, vincitrice del GF Vip 6, Matteo Diamante, ex fiamma di Nikita Pelizon, e Chiara Rabbi, corteggiatrice di Uomini & Donne ed ex fidanzata di Davide Donadei. In seguito, Alessandro Rosica ha corretto Parpiglia, annunciando la possibile entrata della sorella di Jessica, Clarissa Selassiè, che aveva manifestato un certo interesse per il gieffino Andrea Maestrelli. A quanto sembra, tuttavia, non saranno due ma ben sei i nuovi ingressi. Chi sono gli altri tre?

Cosa sappiamo sui possibili nuovi concorrenti: entra anche Gianluca Benincasa?

Si sa ancora molto poco sugli altri possibili tre Vip che accompagnerebbero Lulù, Matteo e Chiara all’interno della casa. Secondo Biagio D’Anelli uno di loro è senz’altro Gianluca Benincasa, avvelenatissimo ex ragazzo di Antonella Fiordelisi. Negli ultimi tempi l’imprenditore si è fatto notare per le sue pesanti critiche al padre della modella, Stefano Fiordelisi. D’Anelli è sicuro che Benincasa sia quasi pronto a fare il suo ingresso e che sia già in quarantena. Si hanno poche notizie anche sul possibile status di questi nuovi arrivi: saranno solo ospiti o concorrenti a tutti gli effetti?