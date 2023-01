GF Vip, papà di Antonella Fiordelisi si cancella dai social: cosa è successo

GF Vip 7, il papà di Antonella Fiordelisi cancella i suoi profili social: cosa è successo? Stefano Fiordelisi è sparito dal web: il suo profilo Twitter ormai non c’è più. Ecco i motivi che hanno spinto il noto avvocato a lasciarsi alle spalle i social.

GF Vip 7, basta social: il papà di Antonella Fiordelisi si cancella da Twitter

Stefano Fiordelisi dice addio a Twitter. Il papà di Antonella Fiordelisi ha rispettato la sua promessa e si è cancellato dai social da un giorno all’altro. L’avvocato 57enne aveva seguito passo passo l’avventura della figlia al Grande Fratello Vip 7, facendo il tifo per lei dal web e difendendola a spada tratta dalle critiche degli utenti e dai comportamenti degli altri concorrenti. Proprio questi ultimi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stefano Fiordelisi si era schierato apertamente a difesa di Dana Saber, grande amica della figlia nella casa insieme a Nikita Pelizon. La modella era finita al televoto contro Nicole Murgia e rischiava l’eliminazione. Il papà di Antonella ha quindi fatto una promessa che non dava spazio a fraintendimenti: “Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter“. In molti non hanno dato peso alle sue parole, credendole solo un’esagerazione. Quando però i risultati del televoto hanno salvato Nicole, Stefano Fiordelisi ha mantenuto la parola e ha eliminato il suo account, stupendo tutti.

RAGA STO MORENDO🤣🤣⚰️⚰️✈️✈️✈️ il papà di Antonella veramente si è cancellato da tweet 🫠#DONNALISI pic.twitter.com/W5LY57MCMj — Donnalisi 💖 (@GIORGIAMESS) January 17, 2023

La notizia non ci ha messo molto ad arrivare anche nella casa del GF. Sul web si sono diffuse molte clip con protagonista una disperata Antonella, che chiede al papà di ritornare su Twitter: “Papà, mettiti su Twitter, ti prego!”.

“papà mettiti di nuovo su twitter” in sottofondo e antonella che saltella vi prego AHHA#donnalisi pic.twitter.com/pxjXCWTKcj — e quindi?🫂 (@_martaax) January 17, 2023

Le frecciate al veleno di Gianluca Benincasa, ex di Antonella: “Fai un favore se ti cancelli prima”

La promessa di Stefano Fiordelisi era stata accolta con la reazione avvelenata di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella. Il ragazzo ha sbottato contro l’avvocato, definendolo “il peggior genitore al confronto nella storia del GF”. Benincasa non sopportava affatto le continue ingerenze e commenti di Stefano e gli ha consigliato di anticipare la sua scomparsa dai social: “Faccia un favore a tutta Italia, si cancelli prima”.