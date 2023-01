Sanremo 2023, duetti svelati a Vivai Rai2 da Amadeus e Morandi: Fiorello annuncia il suo pronostico per il Festival

Sanremo 2023, duetti svelati da Amadeus e Morandi ospiti di Viva Rai2. Fiorello aveva annunciato che ci sarebbero state tante esclusive nel suo programma sul Festival, Inoltre, in un’intervista il conduttore siciliano ha indicato chi secondo lui vincerà.

Sanremo 2023, duetti svelati a Vivai Rai2 da Amadeus e Morandi

Amadeus e Morandi sono ospiti a Viva Rai2 di Fiorello. Il conduttore e il co-conduttore hanno svelto i duetti che ci saranno al Festival di Sanremo 2023. Ecco la lista che prende forma:

Anna Oxa si esibità con il dj iLjard Shaba cantano Un’emozione da poco.

si esibità con il dj cantano Un’emozione da poco. Ariete e Sangiovanni : Centro di gravità permanente.

e : Centro di gravità permanente. Colla Zio e Ditonellapiaga , Salirò

e , Salirò Colapesce e Dimartino con Carla Bruni, Azzurro.

e con Carla Bruni, Azzurro. Coma_Cose e Baustelle , Sarà perché ti amo.

e , Sarà perché ti amo. Cugini di Campagna e Paolo Vallesi : La forza della vita, Anima mia.

e : La forza della vita, Anima mia. Elodie e Big Mama : American Woman.

e : American Woman. Gianluca Grignani e Arisa : Destinzione Paradiso.

e : Destinzione Paradiso. gIANMARIA e Manuel Agnelli : Quello che non c’è.

e : Quello che non c’è. Giorgia e Elisa : Luce (tramonti a nord est)

e : Luce (tramonti a nord est) Lazza e Emma e Laura Marzadori : La fine

: La fine Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo : Medley di Bennato

: Medley di Bennato Levante e Renzo Rubino : Vivere

: Vivere Madame e Izi : Via del Campo di Fabrizio De André

: Via del Campo di Fabrizio De André Mara Sattei e Noemi : L’amour toujours di Gigi D’Agostino

: L’amour toujours di Gigi D’Agostino Marco Mengoni con il Kingdom Choir : Let it be dei Beatles

: Let it be dei Beatles Modà e Le Vibrazioni : Vieni da me de Le Vibrazioni

: Vieni da me de Le Vibrazioni Mr. Rain e Fasma : Qualcosa di grande di Cesare Cremonini

: Qualcosa di grande di Cesare Cremonini Olly e Lorella Cuccarini : La notte vola di Lorella Cuccarini

: La notte vola di Lorella Cuccarini Paola&Chiara con Merk&Kremont : un medley dei successi di Paola&Chiara

: un medley dei successi di Paola&Chiara Rosa Chemical e Rose Villain : America di Gianna Nannini

: America di Gianna Nannini Will con Michele Zarrillo : Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo

: Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo Shari con Salmo: un medley di canzoni di Zucchero intitolato “Hai scelto il diavolo in me”

Fiorello annuncia il suo pronostico per il Festival

Fiorello in un’intervista ha ribadito che non ci sarà sul palco dell’Ariston: “Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente”. Alla domanda su un possibile collegamento, aggiunge: “Qualcosa faremo. Intanto per Viva Rai2! ci sarà il nostro Gabriele Vagnato”. Poi, il conduttore siciliano ha lanciato il suo pronostico su chi vincerà il Festival: “Giorgia. Oppure uno dei due, fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto”.

Poi, sul prossimo Sanremo ha detto: “Quindi mi chiedo: chi è il pazzo che farà il Festival dopo di lui? La Rai sarà costretta a chiedergli di guidare il sesto, e per il futuro si vedrà. Io gli ho detto che lo deve fare. Chi fa il nostro mestiere un po’ aspira alla gloria. E se ne fa sei di fila, lui entrerà nei libri di Storia dello spettacolo italiano. Alla voce chi ha condotto piu Festival consecutivamente ci sarà scritto Amadeus, Pippo Baudo, Mike Bongiorno”.