GF Vip 7, torna il doppio appuntamento settimanale: quando, che giorno

GF Vip 7, il ritorno del doppio appuntamento settimanale: quando e in che giorno. Cambia nuovamente il palinsesto, gli appassionati del reality più longevo della tv italiana esultano. Ecco i dettagli sulla doppia puntata e i motivi dietro la decisione.

GF Vip 7, riecco il doppio appuntamento settimanale: da quando e in che giorno

Il Grande Fratello Vip 7 tornerà ad allietare le serate degli spettatori Mediaset per due volte alla settimana. Mediaset punta ancora tutto su Alfonso Signorini e il suo cast di vip, che finora hanno dominato la prima serata. A partire da febbraio, infatti, si tornerà al doppio appuntamento settimanale su Canale 5, una sfida già affrontata dal reality con gran successo negli ultimi mesi. In questo caso, tuttavia, la seconda puntata non andrà in onda, come al solito, di venerdì. Il giorno prescelto per il bis è infatti il giovedì. A cosa sono dovute queste scelte?

LEGGI ANCHE: GF Vip 7, due ospiti nella casa a febbraio, quali sono i nomi in ballo?

I motivi dietro il ritorno: Mediaset sfida il Festival di Sanremo

La Mediaset spera di sfruttare l’enorme successo di pubblico della settima edizione del Grande Fratello per contrastare la Rai e il dominio del suo Festival di Sanremo. Si tornerà infatti al doppio appuntamento proprio durante la settimana della kermesse. L’azienda milanese spera così di sfruttare il proprio programma più forte per diventare una spina nel fianco per la Rai, durante uno dei periodi di maggior forza per i canali nazionali. Anche la scelta del giovedì ha uno scopo strategico: in questo modo la seconda puntata settimanale si contrappone alle forti fiction di Rai 1.