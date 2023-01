GF Vip 7, due ospiti nella casa a febbraio, quali sono i nomi in ballo?

GF Vip 7, due nuovi ospiti in casa da febbraio: chi saranno? Secondo alcune indiscrezioni, nelle prossime settimane gli autori del Grande Fratello puntano a creare un po’ di scompiglio con un paio di inquilini temporanei.

GF Vip 7, due ospiti in casa a partire da febbraio, chi saranno?

Novità in arrivo al Grande Fratello Vip 7. Gli autori del GF sono pronti ad aggiungere un po’ di brio nella casa più spiata d’Italia con un paio di nuovi ospiti. Almeno due nuovi vipponi faranno il loro ingresso a partire da febbraio. Non saranno concorrenti, ma appunto ospiti per un certo numero di settimane, come già successo con Tata Carla e con il ritorno di Ginevra Lamborghini. Secondo Gabriele Parpiglia, giornalista di PipolMagazine, si tratterà di un’amatissima ex concorrente del GF e degli ex partner di alcuni dei vip in gioco. Si parla di della vincitrice della sesta edizione, Jessica Selassiè, e Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon. Potrebbe essere in corsa anche Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei.

Le indiscrezioni di Parpiglia: “Chiara aspetta risposte da Uomini e Donne”

Nel suo intervento a Casa Pipol, Gabriele Parpiglia è sicuro, gli ingressi ci saranno: “Da febbraio sono previsti nuovi ingressi al Grande Fratello, che però non saranno concorrenti. Saranno degli ospiti, staranno tot settimane. Tra questi posso fare due nomi, ci sarà il possibile ritorno di Jessica Selassiè. È stato chiesto a Matteo Diamante di entrare. Questi nomi li stiamo dando in esclusiva a Casa Pipol”. Ci sono alcuni dubbi sulla Rabbi, che però non è esclusa: “Non è detto che Chiara non possa essere uno di questi ingressi, come ho detto l’altra volta stava aspettando una risposta per fare la tronista a Uomini e Donne“. Si parla inoltre di un possibile ingresso anche per Clarissa Selassiè, solo una tra le due sorelle farà il suo ingresso al GF Vip 7.