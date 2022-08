Roma, ladro nel tunnel: rimane incastrato mentre scavava, viene salvato dopo 8 ore

Roma, ladro nel tunnel è rimasto bloccato a causa di un crollo mentre scavava per raggiungere il caveau di una banca.

Roma, ladro nel tunnel rimane in castrato mentre scavava. La vicenda quadi rocambolesca è avvenuta nel pomeriggio dell’11 agosto. Un uomo è rimasto bloccato nel tunnel che stava scavando per raggiungere il caveau di una banca. L’uomo è stato riportato in superfice dopo 8 ore.

Roma, ladro nel tunnel: rimane incastrato mentre scavava

A Roma, un colpo di un ladro è finito male: partito da un locale sfitto da dove erano iniziati gli scavi del tunnel che, presumibilmente, lo avrebbe dovuto portare al caveau di una delle due banche vicine.

Tuttavia, c’è stato un imprevisto: nel mezzo degli scavi è venuto giù una parte di asfalto che ha bloccato uno dei ladri a circa 6-7 metri di profondità.

Lo scavo e poi i successivi soccorsi sono avvenuti in via Innocenzo XI, una delle traverse della più conosciuta Gregorio VII, non molto distante dalla Basilica di San Pietro. Quando poi, c’è stato il crollo, l’uomo ha gridato aiuto e così qualcuno tra i passanti ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco mentre cercavano di riportare in superficie il ladro, gli hanno fornito una bombola di ossigeno per permettergli di respirare e gli è stata somministrata per tutto il tempo alimentazione liquida

Viene salvato dopo 8 ore

Dopo otto ore i vigili del fuoco sono riusciti a portare in superficie l’uomo tra gli applausi delle tante persone che si erano accalcate per seguire le delicate fasi del recupero. I tre complici invece sono riusciti a salvarsi dal crollo ma sono stati bloccati dai carabinieri.

Secondo le prime informazioni, tra i quattro fermati, due persone, entrambe di origini napoletane, sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale mentre le altre due, entrambe romane, sono state deferite per danneggiamento e crollo colposo

