Graziano Origa, chi era il fumettista italiano: il suo corpo senza vita trovato in mare

Graziano Origa è stato uno dei più grandi fumettisti italiani. Purtroppo la sua vita si è spezzata per sempre all’età di 71 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in mare in Sardegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e subito dopo la Capitaneria di Porto.

Graziano Origa, chi era il fumettista italiano

Graziano Origa è stato uno dei più importanti fumettisti italiani. La sua vita si è spenta all’età di 71 anni in modo tragico. Viveva a Dolianova, nei pressi della città di Cagliari.

Origa è stato direttore negli anni Settanta della rivista underground Gong, e aveva aperto con un gruppo di aspiranti fumettisti, oggi disegnatori di testate come Dylan Dog e Tex, lo Studio Origa. Sua la creazione della testata Fumetti d’Italia e del personaggio Videomax, hacker supereroistico. In oltre trentacinque anni di attività ha realizzato una decina di guide tra cui Enciclopedia del Fumetto (due volumi, Ottaviano, 1977), I mondi di Dylan Dog (del 1992), Incredibili Comics! (2003) e il libro di ritratti di personalità celebri Faces (nel 2009) pubblicato dalla Rossi Project di New York.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il suo corpo senza vita trovato in mare

Il corpo senza vita di Origa è stato trovato durante la notte scorsa al Poetto di Quartu, in località Margine Rosso. Ancora da capire le dinamiche della vicenda. Secondo le prime ipotesi, Origa potrebbe aver accusato un malore prima di cadere in acqua. Il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, ha espresso il dolore a nome dell’intera comunità: “Perdiamo un artista, un amico. Graziano ha dato lustro al nostro paese”.

LEGGI ANCHE: Bignami contro la Schlein sull’alluvione in Emilia: “Voi vi fidereste?”. La risposta del Pd