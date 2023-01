GF Vip 7 anticipazioni 30 gennaio: chi sarà eliminato, Edoardo contro Antonella

GF Vip 7, anticipazioni della puntata di lunedì 30 gennaio. Cosa ha in programma per noi stasera Alfonso Signorini? Chi saranno gli ospiti in studio? Chi sarà eliminato tra i concorrenti in nomination?

È tutto pronto per la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda questa sera, 30 gennaio, alle 21.20 su Canale 5. Alfonso Signorini torna a fare compagnia a milioni di spettatori con il reality più longevo e amato della tv italiana. Tanti ospiti in studio, oltre alle sempre presenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il televoto eliminatorio di questa settimana vede tre concorrenti a rischio eliminazione: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan. I sondaggi, per il momento, vedono l’ex concorrente del Collegio in ultima posizione, con il solo 16% delle preferenze. Il televoto pare una lotta impari per il silenzioso tiktoker, messo contro due delle concorrenti più amate dal pubblico a casa. Questa situazione critica ha portato il telegiornale di Romania TV a fare una appello al proprio pubblico invitandolo a votare George per salvarlo dall’eliminazione. Basterà per garantirgli la permanenza nella casa?

Edoardo contro Antonella, i litigi furiosi dell’ex coppia

Uno degli argomenti principali della puntata sarà senz’altro la tesissima situazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’ormai ex coppia si è scontrata furiosamente per tutta la settimana, in una serie di litigi poi culminata con un violento sfogo di Edoardo che arriva a trattenere la modella per un braccio: “Tu professi sensibilità e rispetto poi mi insulti di continuo. Vattene va vai via da qui chi ti ci vuole più“. Lo speaker accusa Antonella di essere una “persona finta” e di averlo frequentato solo per godersi l’attenzione delle telecamere. Le dichiarazioni di Edoardo hanno ferito molto la vip che ha poi replicato: “Sei diventato energia negativa per me. Non voglio parlare e voglio andare via”. Alfonso Signorini proverà senz’altro ad approfondire la frattura tra i due: come andrà a finire?