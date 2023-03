Molise, scuole chiuse dopo la scossa di terremoto: ecco le elenco delle città in cui le lezioni sono sospese

Molise, scuole chiuse dopo la scossa di terremoto avvertita nelle scorse ore. La Prefettura ha diramato un elenco ufficiale dove sono riportate le città in cui le lezioni saranno sospese in via precauzionale.

Molise, scuole chiuse dopo la scossa di terremoto Scossa di terremoto in Molise alle 23.52 di sera di martedì 28 marzo 2023. L’epicentro si è registrato a Montagnano, a pochi km da Campobasso, con una magnitudo di 4.6. “Da un primo giro di ricognizione la situazione sembra per fortuna buona: non si segnalano danni particolari. Le verifiche dovranno essere fatte in modo più approfondito, ovviamente. Molti sono scesi in strada: c’è stata tanta paura, ma abbiamo subito aperto la nostra struttura polivalente per chi volesse dormire fuori casa”: così da parte sua il sindaco di Montagano, Giuseppe Tullo, dopo la scossa di terremoto il cui epicentro è stato proprio nel comune del Campobassano. “La scossa è stata avvertita molto forte. Le scuole della zona, Petrella, Matrice, e la nostra materna saranno chiuse”, afferma il primo cittadino. Ecco le elenco delle città in cui le lezioni sono sospese Ecco l’elenco, comunicato dalla Prefettura, in cui sono segnalate le città dove le scuole rimarranno chiuse dopo la scossa di terremoto della notta scorsa: Campobasso, Bonefro, Busso, Campolieto, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Colletorto, Ferrazzano, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento. LEGGI ANCHE: Ufo a Salerno, presunti oggetti misteriosi avvistati in cielo: l’annuncio del Centro Ufologico del Mediterraneo