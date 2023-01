GF Vip, litigio tra Edoardo e Antonella: “Donna pericolosa, la denuncio”

GF Vip 7, litigio violento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Degenera un tentativo di chiarimento dell’ormai ex coppia, Edoardo trattiene Antonella per un braccio. Lo speaker è furioso: “È una donna pericolosa, finge le lacrime. Io la denuncio”.

GF Vip 7, litigio violento nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: cosa è successo

Dopo giorni e giorni ormai ai ferri corti, è degenerata nuovamente la situazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’ormai ex coppia ha litigato durante la notte, in un tentativo di riavvicinarsi finito purtroppo in un vero e proprio putiferio. Come al solito, il web è diviso in una vera guerra tra chi da ragione ad Antonella e chi invece si schiera con Edoardo. La modella ha provato a trovare un punto di contatto, ma è andata su tutte le furie quando ha capito che lo speaker considera tuttora Oriana Marzoli una sua amica.

A quel punto Antonella non ci ha visto più: “Fino a pochi mesi fa, mi hai mostrato i tuoi lati migliori, poi vorrei capire cos’è successo dentro di te. Io non ti riconosco non sei quello dell’inizio. Comunque quello che fai non mi fa stare bene quindi basta. Dai qui in avanti stai con loro, finisci questo percorso con i tuoi amici. Hai scelto le amicizie, hai perso Antonella, l’hai voluto te. Ti porterai queste amicizie fuori però mi hai perso sappilo. E adesso lasciami stare, forse non hai capito non mi devi chiamare più“. La reazione di Edoardo è esagerata, il gieffino la trattiene per un braccio e si sfoga: “Tu professi sensibilità e rispetto, però in pochi giorni mi hai detto ‘me**a di uomo’, ‘mi fai schifo’, ‘vergognoso’, ‘senza pa**e’, ‘cane’. Vattene va vai via da qui chi ti ci vuole più“.

La furia di Edoardo: “È una donna pericolosa, io la denuncio”

Dopo la furiosa litigata, Edoardo Donnamaria ha parlato dell’accaduto con gli altri inquilini. Lo speaker si è sfogato con Giaele De Donà, Nicole Murgia e Luca Onestini: “Lei mi ha detto cose terribili perché io ho abbracciato Oriana dopo averla nominata. Lei non fa passi indietro perché non è innamorata, è palese. Mi sto facendo un’idea ben chiara e non so nemmeno perché la voglio vicino. Lei per me non c’è, c’è per le telecamere! Se non sto bene non c’è”.

Donnamaria ha poi rivolto accuse pesanti alla Fiordelisi: “Si copre con la faccia con l’asciugamano o sotto le coperte dicendo che sta piangendo ma non piange davvero! Vuole farmi passare da aggressivo e lei passare da vittima. Per me è pericolosa perché in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso“. In seguito rincara la dose minacciando la denuncia: “Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso. Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito. Se mi fa passare che picchio una donna mi rovina la vita. Un giorno mi avvicino per baciarla e abbracciarla, ma lei mi rifiuta dicendo che non si fida di me. Fa sempre sfuriate”.