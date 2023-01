GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 30 gennaio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 30 gennaio? Sono tre i concorrenti a rischio questa settimana: solo uno tra loro si salverà dal televoto eliminatorio. Chi tra di loro è in vantaggio? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 30 gennaio

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha portato all’addio definitivo di Wilma Goich. La cantante si era salvata dall’eliminazione durante la 15esima settimana grazie al biglietto di ritorno. Wilma si è comunque detta molto felice dell’esperienza nella casa: “Il GF mi ha dato non una mano, ma dieci mani. Sono un po’ stanca, ma ho ritrovato la gioia di vivere, ho ritrovato me stessa ed ho deciso che da ora in poi penserò di più a me”. Ora gli spettatori sono concentrati sul prossimo televoto, che vede in bilico tre concorrenti. Si tratta di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra George, Nikita e Oriana. #GFVIP pic.twitter.com/DSjKuO6oyG — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2023

I sondaggi: chi è in vantaggio tra i vipponi in nomination?

Anche questa settimana i sondaggi sembrano a senso unico. Nikita Pelizon e Oriana Marzoli sono chiaramente favorite, mentre la posizione di George Ciupilan è sempre più in bilico. Il silenzioso tiktoker è riuscito ad ottenere una buona fetta di fan durante la sua permanenza nella casa, ma a quanto pare non si è fatto notare abbastanza per battere al televoto due delle concorrenti più amate dal pubblico. Il sondaggio di Forumfree vede Nikita Pelizon in testa con il 48.11% dei voti, seguita da Oriana con il 35,72% e da George, ultimo con il 16.17%. Stesso risultato anche su Reality House, dove George guadagna un paio di punti percentuali e arriva al 18%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: