Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello temporaneamente: che cosa è successo?

Brutte notizie per i fan del Grande Fratello 2023. La vera regina di questa edizione, l’esplosiva Beatrice Luzzi, ha lasciato temporaneamente il programma. Ad annunciarlo è il profilo Twitter del reality show, secondo il quale l’ex attrice di Vivere ha deciso di prendersi una pausa dalla casa e dai suoi inquilini “per motivi personali”.

Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali.#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2023

La notizia è stata poi confermata dal profilo Instagram di Beatrice, con un post in cui il suo staff ha provato a rassicurare il pubblico: “Beatrice costretta da motivi personali, ha deciso di lasciare solo momentaneamente la casa del Grande Fratello. NIENTE PAURA. Vi terremo aggiornati. Grazie”. Per il momento non si hanno motivazioni precise dietro la decisione dell’attrice, che già nelle scorse settimane aveva manifestato stanchezza e malcontento.

Breve pausa o addio permanente? Come mai ha lasciato la casa?

Al momento è molto probabile che Beatrice Luzzi abbia lasciato la casa per poter passare almeno un po’ di tempo con i propri figli durante il periodo natalizio. Non si esclude, inoltre, che il suo addio temporaneo abbia motivazioni mediche. Negli ultimi tempi l’attrice si era spesso lamentata di alcuni problemi al ginocchio, per cui è probabile che abbia varcato la porta rossa per sottoporsi ad accertamenti. In molti tra i suoi fan, tuttavia, temono che questa apparente pausa possa trasformarsi in un addio definitivo per Beatrice Luzzi.

Già in passato l’attrice aveva manifestato il suo sfinimento dopo mesi e mesi passati nella casa del GF. Visitata dai suoi figli nei primi giorni di dicembre, Beatrice si era poi sfogata con gli altri concorrenti, affermando di sentirsi in colpa per averli lasciati soli così tanto tempo: “Loro dicono che vogliono che resti, ma perché mi incoraggiano. Non credo che questa sia la verità”. Per gli stessi motivi, Luzzi aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi nel caso in cui la produzione decidesse di aumentare ulteriormente la durata del reality show: “Tre mesi?! No, no, no. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno”.