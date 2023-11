GF 2023 anticipazioni puntata 9 novembre: bacio e litigi tra Letizia e Paolo

GF 2023, le anticipazioni della puntata di giovedì 9 novembre. Al primo bacio tra Letizia e Paolo seguono battibecchi ed incomprensioni. La nuova coppia è già ai ferri corti?

GF 2023, anticipazioni puntata 9 novembre: cosa succederà stasera?

Le voci di prolungamento per il Grande Fratello 2023 han senz’altro migliorato l’umore di Alfonso Signorini, che si prepara a presentare la diciottesima puntata dello show questa sera, giovedì 9 novembre. La diretta si concentrerà sicuramente su Letizia Petris e Paolo Masella che, dopo settimane di tira e molla, si sono finalmente scambiati il loro primo bacio. Il loro idillio, tuttavia, è durato poco: ci sarà spazio per discutere sia i momenti di passione che i problemi di coppia. Paolo ha la sensazione che Letizia si senta frenata nei suoi atteggiamenti, soprattutto con lui. Irritata dai suoi consigli di “alleggerirsi”, Letizia ha affermato: “Si offende perché dice che non riesco ad essere a mio agio con lui. Io non mi voglio appesantire. Mi viene a dire ‘ma perché me perché’, mi viene a dire che devo essere più leggera ma è lui quello pesante”. In puntata potrebbe esserci spazio anche per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e il loro riavvicinamento e per la reazione di Angelica Baraldi alla visita di Riccardo.

I nominati e i sondaggi, chi finirà al televoto eliminatorio?

In sette tra i concorrenti della casa del GF rischiano un biglietto di sola andata al prossimo televoto eliminatorio. Pochi rischi per Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi, dati come primi incontrastati sui sondaggi del web. Più altalenante la posizione di Giampiero Mughini, apprezzatissimo dal pubblico per le sue frecciatine, che gli son valse voti tra il 14% e il 16% su Isa e Chia e Reality House, ma che lo han reso antipatico ad una fetta di pubblico: su Forumfree è terzultimo, poco sopra al 9%. Il concorrente più a rischio è senz’altro Ciro Petrone, ultimissimo su Reality House e Forumfree con appena il 6%. Guadagna qualche punto solo su Isa e Chia, dove è penultimo all’8% superando solo Giuseppe, fermo al 4%.