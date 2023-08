Daniele, chi è il figlio di Tiberio Timperi: vita privata, età, carriera

Chi è Daniele, figlio di Tiberio Timperi? Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia e sulla vita privata del noto conduttore televisivo, nel 2023 alla guida di Unomattina Estate. Cosa sappiamo su suo figlio?

Chi è Daniele, figlio di Tiberio Timperi: vita privata e carriera

Il noto conduttore televisivo Tiberio Timperi ha un figlio molto giovane al quale è molto legato, Daniele. Nato dal matrimonio tra il presentatore e Orsola Adele Gazzaniga, oggi ha 19 anni ed ha un grande rapporto con suo padre. Considerata la sua giovane età, Timperi ha fatto di tutto per proteggere la sua privacy, per cui sono molto poche le informazioni sul suo conto. Dopo il divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando era ancora piccolo, Daniele ha vissuto con sua madre pur vedendosi regolarmente con il padre. Da parte sua Tiberio Timperi ha provato a sostenerlo in tutto il suo percorso di crescita. “In certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze.” -ha spiegato in una recente intervista- “Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”.

La dura lotta per l’affidamento negli anni Duemila

Insieme per tre anni, Tiberio e Orsola si sposano nel 2005 per poi divorziare dopo appena tre mesi. La loro separazione si rivela tortuosa e sfiancante per la coppia. I due restano infatti coinvolti in una durissima battaglia legale per ottenere l’affidamento del figlio. Il conduttore sognava da sempre di diventare padre e non voleva saperne di essere escluso dalla vita di Daniele. La situazione si fece così aspra che Orsola arrivò a denunciare l’ex marito per diffamazione.

Nonostante gli sforzi di Timperi, il bambino fu affidato alla madre e a lui fu concesso di visitarlo solo in giorni ed orari specifici. Una sconfitta amarissima per il presentatore che arrivò a dire: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”. Questo non gli impedì di essere presente nella vita di Daniele. Questa difficile esperienza familiare portò inoltre Timperi a scrivere due libri: Amarsi sempre! Sposarsi? e Nei tuoi occhi di bambino.